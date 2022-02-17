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واشنطن: نحن في خضم المراحل النهائية الحاسمة لمفاوضات فيينا المعقدة وسنراقب مدى جدية إيران
واشنطن: نحن في خضم المراحل النهائية الحاسمة لمفاوضات فيينا المعقدة وسنراقب مدى جدية إيران
أكدت الخارجية الأميركية أن الفترة الحالية في مفاوضات فيينا تعد ضمن المراحل النهائية المعقدة والحاسمة، موضحة أنها ستراقب مدى جدية إيران خلال الأيام المقبلة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T02:11+0000
2022-02-17T02:12+0000
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، "نحن في خضم المراحل النهائية للمفاوضات (فيينا) المعقدة، وهذه مرحلة حاسمة حيث سيتم تحديد إمكانية العودة للامتثال من عدمه"، مضيفا، "فيما يخص مدى جدية إيران، سوف نراقب ذلك في الأيام المقبلة الحاسمة".وفي نفس السياق، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن "أطراف مفاوضات فيينا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق حول العودة للاتفاق النووي".واليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أصبح قريبا "بل على مسافة أيام".وتابع: "كلما طال أمد المحادثات مع إيران كلما تقدمت ببرنامجها النووي وهو أمر سيؤدي لفشل الأطراف في التوصل لاتفاق".وكانت فرنسا قد أكدت مؤخرا على عزمها على المساهمة في التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إليه، بأسرع وقت ممكن.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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إيران

واشنطن: نحن في خضم المراحل النهائية الحاسمة لمفاوضات فيينا المعقدة وسنراقب مدى جدية إيران

02:11 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 02:12 GMT 17.02.2022)
© REUTERS / Majid Asgaripour / WANAإيرانيون يحتفلون بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022.
إيرانيون يحتفلون بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA
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أكدت الخارجية الأميركية أن الفترة الحالية في مفاوضات فيينا تعد ضمن المراحل النهائية المعقدة والحاسمة، موضحة أنها ستراقب مدى جدية إيران خلال الأيام المقبلة الحاسمة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، "نحن في خضم المراحل النهائية للمفاوضات (فيينا) المعقدة، وهذه مرحلة حاسمة حيث سيتم تحديد إمكانية العودة للامتثال من عدمه"، مضيفا، "فيما يخص مدى جدية إيران، سوف نراقب ذلك في الأيام المقبلة الحاسمة".
وفي نفس السياق، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن "أطراف مفاوضات فيينا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق حول العودة للاتفاق النووي".
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واليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أصبح قريبا "بل على مسافة أيام".
وتابع: "كلما طال أمد المحادثات مع إيران كلما تقدمت ببرنامجها النووي وهو أمر سيؤدي لفشل الأطراف في التوصل لاتفاق".
وكانت فرنسا قد أكدت مؤخرا على عزمها على المساهمة في التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إليه، بأسرع وقت ممكن.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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