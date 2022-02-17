عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/وفاة-اللاعب-أحمد-مصطفى-نجم-نادي-الزمالك-السابق-1058753863.html
وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق
وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق
توفى اللاعب المصري أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:35+0000
2022-02-17T12:35+0000
أخبار الزمالك اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103711/47/1037114764_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_e47751261ea9ef418712a61a56e8265d.jpg
ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم فريق نادي الزمالك السابق، أحمد مصطفى، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وذكر بيان أن الوزير "تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادي الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذي قدم لتاريخ نادي الزمالك الكثير من الإنجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".من جانبه، تقدم مجلس إدارة الزمالك، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الزمالك-ينشر-قائمة-الفريق-أمام-ساغرادا-الأنغولي-بدوري-أبطال-أفريقيا-1058716314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103711/47/1037114764_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_6f4f9981d4c297f89487f187e8993b2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الزمالك اليوم

وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق

12:35 GMT 17.02.2022
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبرGoogle news
توفى اللاعب المصري أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.
ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم فريق نادي الزمالك السابق، أحمد مصطفى، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
الزمالك ينشر قائمة الفريق أمام ساغرادا الأنغولي بدوري أبطال أفريقيا
أمس, 16:50 GMT
وذكر بيان أن الوزير "تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادي الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذي قدم لتاريخ نادي الزمالك الكثير من الإنجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
من جانبه، تقدم مجلس إدارة الزمالك، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала