https://arabic.sputniknews.com/20220217/وفاة-اللاعب-أحمد-مصطفى-نجم-نادي-الزمالك-السابق-1058753863.html
وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق
وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق
توفى اللاعب المصري أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:35+0000
2022-02-17T12:35+0000
2022-02-17T12:35+0000
أخبار الزمالك اليوم
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ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم فريق نادي الزمالك السابق، أحمد مصطفى، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وذكر بيان أن الوزير "تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادي الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذي قدم لتاريخ نادي الزمالك الكثير من الإنجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".من جانبه، تقدم مجلس إدارة الزمالك، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الزمالك-ينشر-قائمة-الفريق-أمام-ساغرادا-الأنغولي-بدوري-أبطال-أفريقيا-1058716314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم
وفاة اللاعب أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق
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توفى اللاعب المصري أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.
ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم فريق نادي الزمالك السابق، أحمد مصطفى، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وذكر بيان أن الوزير "تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادي الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذي قدم لتاريخ نادي الزمالك الكثير من الإنجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
من جانبه، تقدم مجلس إدارة الزمالك
، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.