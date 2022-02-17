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https://arabic.sputniknews.com/20220217/وفاة-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-في-مصر-بعد-أيام-من-قرار-السيسي-بشأنه-1058748198.html
وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد أيام من قرار السيسي بشأنه
وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد أيام من قرار السيسي بشأنه
شيعت أمس جنازة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مصر، بعدما أن وافته المنية صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:28+0000
2022-02-17T11:28+0000
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وجاءت وفاة مرعي (67 عاما) بعد أيام من قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إحالته إلى المعاش قبل ثلاث سنوات من بلوغه سن التقاعد المقرر للقضاة ببلوغ سن السبعين.وبحسب قرار السيسي الذي حمل رقم 50 لسنة 2022 تضاف باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.وتولى مرعي مهام رئاسة المحكمة الدستورية العليا في يوليو/ تموز عام 2019، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس/ آب 2024.وأصدر السيسي قراره بعدما انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة.ونعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ووزارة العدل وجهات قضائية وحكومية رفيعة المستوى وفاة المستشار سعيد مرعي.
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وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد أيام من قرار السيسي بشأنه

11:28 GMT 17.02.2022
© REUTERSمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS
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شيعت أمس جنازة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مصر، بعدما أن وافته المنية صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.
وجاءت وفاة مرعي (67 عاما) بعد أيام من قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إحالته إلى المعاش قبل ثلاث سنوات من بلوغه سن التقاعد المقرر للقضاة ببلوغ سن السبعين.
وبحسب قرار السيسي الذي حمل رقم 50 لسنة 2022 تضاف باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.
وتولى مرعي مهام رئاسة المحكمة الدستورية العليا في يوليو/ تموز عام 2019، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس/ آب 2024.
وأصدر السيسي قراره بعدما انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة.
ونعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، ووزارة العدل وجهات قضائية وحكومية رفيعة المستوى وفاة المستشار سعيد مرعي.
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