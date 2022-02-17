https://arabic.sputniknews.com/20220217/وفد-تركي-رفيع-المستوى-يصل-إسرائيل-لعقد-مباحثات-وترتيب-زيارة-هرتسوغ-إلى-أنقرة-1058782159.html
وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T21:12+0000
2022-02-17T21:12+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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تل أبيب- سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية اليوم الخميس، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.واتفق الجانبان على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.في عام 2018، رحلت تركيا السفير الإسرائيلي، وأخضعته للفحص الأمني، كما سحبت السفير التركي من إسرائيل. نجمت الأزمة الدبلوماسية عن مقتل 61 فلسطينيا خلال الاحتجاجات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الإبادة الجماعية" و"الأزمة الإنسانية".ألمحت أنقرة إلى اهتمامها باستعادة العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، واتصل وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي ليسأل عن صحته بعد إصابته بمرض "كوفيد 19" في أواخر يناير/ كانون الثاني.في الوقت نفسه، تواصل تركيا المطالبة بإنهاء بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصر على حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/تركيا-نواصل-دعم-حل-الدولتين-وتحسين-ظروف-الفلسطينيين-1058717701.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
وفد تركي رفيع المستوى يصل إسرائيل لعقد مباحثات وترتيب زيارة هرتسوغ إلى أنقرة
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وصل وفد تركي على رأسه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى إسرائيل، لمناقشة الاستعدادات للاجتماع المقبل لرئيسي البلدين في تركيا.
تل أبيب- سبوتنيك
. وبحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية اليوم الخميس، ناقش الجانبان، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.
واتفق الجانبان
على أن إعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي، حيث أن تركيا وإسرائيل لديهما نفوذ كبير في المنطقة، بحسب البيان. من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار.
في عام 2018، رحلت تركيا السفير الإسرائيلي، وأخضعته للفحص الأمني، كما سحبت السفير التركي من إسرائيل. نجمت الأزمة الدبلوماسية عن مقتل 61 فلسطينيا خلال الاحتجاجات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، والتي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الإبادة الجماعية" و"الأزمة الإنسانية".
ألمحت أنقرة إلى اهتمامها باستعادة العلاقات الدبلوماسية
في الشهر الماضي، واتصل وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي ليسأل عن صحته بعد إصابته بمرض "كوفيد 19" في أواخر يناير/ كانون الثاني.
في الوقت نفسه، تواصل تركيا المطالبة بإنهاء بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصر على حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.