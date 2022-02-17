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الدفاع الروسية: سفن حربية روسية تجري مناورات في بحر قزوين
الدفاع الروسية: سفن حربية روسية تجري مناورات في بحر قزوين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الخميس أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى البحر للقيام بمناورات. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T02:37+0000
2022-02-17T02:37+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية تابعة لأسطول بحر قزوين من بينها سفينتا الصواريخ "تتارستان"، و"داغستان"، وسفن أخرى تحمل "مدافع وصواريخ صغيرة" غادرت نقطة [قاعدة] أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".وأوضح البيان أن التدريبات ستحاكي صد هجوم جوي افتراضي. والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الدفاع-الروسية-تعيد-وحداتها-العسكرية-إلى-القواعد-الثابتة-بعد-التدريبات-في-شبه-جزيرة-القرم-فيديو-1058681791.html
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روسيا

الدفاع الروسية: سفن حربية روسية تجري مناورات في بحر قزوين

02:37 GMT 17.02.2022
© RIA Novosti . Vasily Batanov / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية في البحر الأسود
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© RIA Novosti . Vasily Batanov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الخميس أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى البحر للقيام بمناورات.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية تابعة لأسطول بحر قزوين من بينها سفينتا الصواريخ "تتارستان"، و"داغستان"، وسفن أخرى تحمل "مدافع وصواريخ صغيرة" غادرت نقطة [قاعدة] أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
الدفاع الروسية تعيد وحداتها العسكرية إلى القواعد الثابتة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم.. فيديو
أمس, 08:53 GMT
وأوضح البيان أن التدريبات ستحاكي صد هجوم جوي افتراضي.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.
وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.
وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.
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