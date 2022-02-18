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https://arabic.sputniknews.com/20220218/آلاف-المتظاهرين-في-إسرائيل-يطالبون-بالتحقيق-في-قضية-التجسس-فيديو-1058787683.html
آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون بالتحقيق في قضية "التجسس"... فيديو
آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون بالتحقيق في قضية "التجسس"... فيديو
تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية على المواطنين. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:29+0000
2022-02-18T07:29+0000
إسرائيل
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "هابيما" وسط تل أبيب، ضمت بعض أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من حزب الليكود، وآخرين من أحزاب اليمين المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.ودعا بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إلى إقامة مظاهرة كبرى ضد سلفه الحالي، نفتالي بينيت، الخميس، للمطالبة من مواطنيه الإسرائيليين بالخروج في مظاهرة كبيرة ضد بينيت، بسبب تورط جهاز الشرطة الإسرائيلي في عمليات تجسس على مواطنين.وأوضح نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يدعو المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرة كبيرة في تمام السابعة مساء الخميس، في أحد الميادين الكبرى بمدينة تل أبيب، وهو ميدان "هبيما" وسط المدينة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد طالب من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي تنتجها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.وقرر بينيت فحص 26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كالكاليست" الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس العبرية، إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".وقال مصدر إسرائيلي مطلع: "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كالكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".
إسرائيل
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إسرائيل, العالم العربي, بنيامين نتنياهو

آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون بالتحقيق في قضية "التجسس"... فيديو

07:29 GMT 18.02.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunرجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
رجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية على المواطنين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "هابيما" وسط تل أبيب، ضمت بعض أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من حزب الليكود، وآخرين من أحزاب اليمين المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
ودعا بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إلى إقامة مظاهرة كبرى ضد سلفه الحالي، نفتالي بينيت، الخميس، للمطالبة من مواطنيه الإسرائيليين بالخروج في مظاهرة كبيرة ضد بينيت، بسبب تورط جهاز الشرطة الإسرائيلي في عمليات تجسس على مواطنين.
وأوضح نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يدعو المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرة كبيرة في تمام السابعة مساء الخميس، في أحد الميادين الكبرى بمدينة تل أبيب، وهو ميدان "هبيما" وسط المدينة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد طالب من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي تنتجها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وقرر بينيت فحص 26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كالكاليست" الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس العبرية، إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".
وقال مصدر إسرائيلي مطلع: "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كالكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".
وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".
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