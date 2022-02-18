آلاف المتظاهرين في إسرائيل يطالبون بالتحقيق في قضية "التجسس"... فيديو
© REUTERS / Ronen Zvulunرجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية على المواطنين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "هابيما" وسط تل أبيب، ضمت بعض أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من حزب الليكود، وآخرين من أحزاب اليمين المؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
ودعا بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إلى إقامة مظاهرة كبرى ضد سلفه الحالي، نفتالي بينيت، الخميس، للمطالبة من مواطنيه الإسرائيليين بالخروج في مظاهرة كبيرة ضد بينيت، بسبب تورط جهاز الشرطة الإسرائيلي في عمليات تجسس على مواطنين.
אלפים מוחים בכיכר הבימה בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממשלתית בפרשת תוכנת הריגול ותיקי נתניהו. ראש האופוזיציה לא נכח בהפגנה, אך שלח נאום מוקלט @daniel_elazar #חדשותהערב pic.twitter.com/6TKcZ2yvPS— כאן חדשות (@kann_news) February 17, 2022
وأوضح نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يدعو المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرة كبيرة في تمام السابعة مساء الخميس، في أحد الميادين الكبرى بمدينة تل أبيب، وهو ميدان "هبيما" وسط المدينة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد طالب من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي تنتجها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
הפגנה — חמישי הקרוב בשעה 19:00 ברחבת הבימה בתל אביב. דורשים ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הריגול המשטרתי - מייד! pic.twitter.com/4WCIqUDld8— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 15, 2022
وقرر بينيت فحص 26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كالكاليست" الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس العبرية، إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".
وقال مصدر إسرائيلي مطلع: "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كالكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".
רק ועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת על הריגול המשטרתי נגד אזרחי ישראל. pic.twitter.com/eHTydz9HPX— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 17, 2022
وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".