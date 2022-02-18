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https://arabic.sputniknews.com/20220218/أبو-ظبي-تكتشف-كنوزا-استثنائية-تعود-إلى-أكثر-من-8500-عام-صور-1058814757.html
أبو ظبي تكتشف كنوزا "استثنائية" تعود إلى أكثر من 8500 عام... صور
أبو ظبي تكتشف كنوزا "استثنائية" تعود إلى أكثر من 8500 عام... صور
كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الخميس، عن أدلة تشير إلى أقدم المباني المعروفة في الإمارات العربية المتحدة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 8500 عام. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:56+0000
2022-02-18T13:56+0000
العالم العربي
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تشمل المكتشفات في جزيرة الغاغة الواقعة غربي مدينة أبوظبي عدداً من الهياكل الحجرية، يعني الاكتشاف أن الحياة المستقرة في الإمارات بدأت قبل 500 عام مما كان يعتقد سابقًا.الغاغة هي إحدى الجزر الواقعة في أقصى غرب أبوظبي.أجرى علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحليلات علمية للقطع الأثرية منذ اكتشاف الهياكل والأشياء المصاحبة لها.ووفقا للتقرير، تم الكشف عن الاكتشاف الاستثنائي من خلال تحليل الكربون لشظايا الفحم، مما يشير إلى أن الهياكل لا يقل عمرها عن 8500 عام.يقول التقرير: "كان يُعتقد سابقًا أن طرق التجارة البحرية لمسافات طويلة، والتي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، كانت حافزًا للمستوطنات في المنطقة. لكن الاكتشافات الأخيرة تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء التجارة، مما يعني أن الظروف الاقتصادية والبيئية المحلية هي التي أدت إلى الحياة المستقرة الأولى في ما يعرف الآن بدولة الإمارات العربية المتحدة".وبحسب التقرير: "أظهرت هذه الاكتشافات الأثرية أن الناس كانوا يستقرون ويبنون منازل هنا منذ 8.500 عام".
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العالم العربي

أبو ظبي تكتشف كنوزا "استثنائية" تعود إلى أكثر من 8500 عام... صور

13:56 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
 واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
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كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الخميس، عن أدلة تشير إلى أقدم المباني المعروفة في الإمارات العربية المتحدة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 8500 عام.
تشمل المكتشفات في جزيرة الغاغة الواقعة غربي مدينة أبوظبي عدداً من الهياكل الحجرية، يعني الاكتشاف أن الحياة المستقرة في الإمارات بدأت قبل 500 عام مما كان يعتقد سابقًا.
الغاغة هي إحدى الجزر الواقعة في أقصى غرب أبوظبي.
أجرى علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحليلات علمية للقطع الأثرية منذ اكتشاف الهياكل والأشياء المصاحبة لها.
ووفقا للتقرير، تم الكشف عن الاكتشاف الاستثنائي من خلال تحليل الكربون لشظايا الفحم، مما يشير إلى أن الهياكل لا يقل عمرها عن 8500 عام.
يقول التقرير: "كان يُعتقد سابقًا أن طرق التجارة البحرية لمسافات طويلة، والتي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، كانت حافزًا للمستوطنات في المنطقة. لكن الاكتشافات الأخيرة تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء التجارة، مما يعني أن الظروف الاقتصادية والبيئية المحلية هي التي أدت إلى الحياة المستقرة الأولى في ما يعرف الآن بدولة الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب التقرير: "أظهرت هذه الاكتشافات الأثرية أن الناس كانوا يستقرون ويبنون منازل هنا منذ 8.500 عام".
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