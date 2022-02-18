أبو ظبي تكتشف كنوزا "استثنائية" تعود إلى أكثر من 8500 عام... صور
© AFP 2022 / Karim Sahib واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
© AFP 2022 / Karim Sahib
كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الخميس، عن أدلة تشير إلى أقدم المباني المعروفة في الإمارات العربية المتحدة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 8500 عام.
تشمل المكتشفات في جزيرة الغاغة الواقعة غربي مدينة أبوظبي عدداً من الهياكل الحجرية، يعني الاكتشاف أن الحياة المستقرة في الإمارات بدأت قبل 500 عام مما كان يعتقد سابقًا.
Comprising small round rooms with hundreds of artefacts, carbon dating suggests the structures existed prior to the onset of trade. The discovery is part of an emirate-wide archaeological programme to preserve and promote #AbuDhabi’s ancient history and cultural heritage. pic.twitter.com/M18HBgrD03— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 17, 2022
الغاغة هي إحدى الجزر الواقعة في أقصى غرب أبوظبي.
أجرى علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحليلات علمية للقطع الأثرية منذ اكتشاف الهياكل والأشياء المصاحبة لها.
ووفقا للتقرير، تم الكشف عن الاكتشاف الاستثنائي من خلال تحليل الكربون لشظايا الفحم، مما يشير إلى أن الهياكل لا يقل عمرها عن 8500 عام.
يقول التقرير: "كان يُعتقد سابقًا أن طرق التجارة البحرية لمسافات طويلة، والتي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، كانت حافزًا للمستوطنات في المنطقة. لكن الاكتشافات الأخيرة تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء التجارة، مما يعني أن الظروف الاقتصادية والبيئية المحلية هي التي أدت إلى الحياة المستقرة الأولى في ما يعرف الآن بدولة الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب التقرير: "أظهرت هذه الاكتشافات الأثرية أن الناس كانوا يستقرون ويبنون منازل هنا منذ 8.500 عام".