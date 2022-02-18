https://arabic.sputniknews.com/20220218/أعلى-أجر-لاعب-كرة-قدم-في-العالم-مبابي-يرد-على-عرض-باريس-سان-جيرمان-لتمديد-عقده-1058817507.html

"أعلى أجر لاعب كرة قدم في العالم"... مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتمديد عقده

"أعلى أجر لاعب كرة قدم في العالم"... مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتمديد عقده

كشفت وسائل إعلام فرنسية، رد المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، على العرض القياسي لتمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T14:23+0000

2022-02-18T14:23+0000

2022-02-18T14:23+0000

أخبار نادي ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان

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وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، بأن "مبابي رفض بالفعل عرضين لتمديد عقده"، موضحة أن إدارة الفريق الباريسي، عرضت عقدا مغريا على مبابي يتضمن حصوله على راتب سنوي قياسي يصل إلى 45 مليون يورو، بعد خصم الضرائب.ولفتت أنه لا يوجد أي لاعب كرة قدم حاليا يتقاضى مثل الراتب الذي عرضه سان جيرمان على مبابي، مشيرة أنه في الوقت الحالي، فإن اللاعب الأعلى أجرا في كرة القدم، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحصل على 40 ميلون يورو سنويا.وكانت صحيفة إندبندنت البريطانية، قالت إن "نادي باريس سان جرمان قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/مبابي-يعلق-على-هدفه-في-ريال-مدريد-ويتحدث-عن-تجديد-عقده-مع-باريس-سان-جيرمان-1058678646.html

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