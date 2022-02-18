https://arabic.sputniknews.com/20220218/ألمانيا-مستعدون-لنشر-قواتنا-ضمن-الناتو-1058833159.html
ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن "الناتو"
ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن "الناتو"
قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، إن "ألمانيا ستضع قواتها في قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى، مما يمكنها من الانتشار بسرعة... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:13+0000
2022-02-18T19:13+0000
2022-02-18T19:13+0000
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وتابعت الوزارة في بيان إن "القرار الذي تم اتخاذه بالتعاون الوثيق مع أعلى قائد عسكري لحلف شمال الأطلسي وحلفائه هو رد فعل على سلوك روسيا، ويهدف إلى تقليص الوقت اللازم للتحضير للانتشار في حالة تنشيط قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي"، وفقا لوكالة "رويترز".وجاء بيان وزارة الدفاع الألمانية بعد أن قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، بينما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.وفيما يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، تنفي موسكو قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/ألمانيا-يجب-التأكد-من-تنفيذ-بعثة-الأمن-والتعاون-واجباتها-بالكامل-في-أوكرانيا-دون-مقاطعة-1058532987.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, العالم
ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن "الناتو"
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قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، إن "ألمانيا ستضع قواتها في قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى، مما يمكنها من الانتشار بسرعة أكبر لحماية حلفاء أوروبا الشرقية في حال تصعيد التوترات مع روسيا".
وتابعت الوزارة في بيان إن "القرار الذي تم اتخاذه بالتعاون الوثيق مع أعلى قائد عسكري لحلف شمال الأطلسي وحلفائه هو رد فعل على سلوك روسيا، ويهدف إلى تقليص الوقت اللازم للتحضير للانتشار في حالة تنشيط قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأكد البيان أن "الاستعداد المتزايد للانتشار يمكّن "الناتو"، في حالة حدوث تصعيد إضافي من جانب روسيا، من ضمان طمأنة مناسبة على وجه الخصوص لحلفائنا في أوروبا الشرقية، من أجل حماية أراضي الحلفاء".
وجاء بيان وزارة الدفاع الألمانية بعد أن قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، بينما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
وفيما يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، تنفي موسكو قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.