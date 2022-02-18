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أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي للاستجابة إلى "التهديدات الروسية" شرق أراضيها
أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي للاستجابة إلى "التهديدات الروسية" شرق أراضيها
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته باستفزازات روسية في مناطق شرقي أوكرانيا، قائلة إن افتقاد رد الفعل يجعل روسيا تستمر في... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:08+0000
2022-02-18T17:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "تقود حملة لنشر معلومات مضللة، مع زيادة الهجمات الإلكترونية على المواقع الأوكرانية والبنية التحتية المدنية بأسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك، ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني".وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".أضاف المصدر: "إنهم يطلقون النار.. على كل الناس وعلى كل شيء.. لم يحدث شيء كهذا منذ 2014 و2015".وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.من جانبها، قالت موسكو إنها تراقب عن كثب تصعيد القصف في شرق أوكرانيا. ووصفت موسكو الوضع بأنه يحمل مؤشرات على خطورة شديدة.وفي وقت سابق أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك (معلنة من جانب واحد)، عن إسقاط طائرة دون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/إخلاء-جميع-دور-الأيتام-والمدارس-الداخلية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-إلى-روسيا-1058822715.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي للاستجابة إلى "التهديدات الروسية" شرق أراضيها

17:08 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Stringer
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دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته باستفزازات روسية في مناطق شرقي أوكرانيا، قائلة إن افتقاد رد الفعل يجعل روسيا تستمر في تصعيدها.
وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "تقود حملة لنشر معلومات مضللة، مع زيادة الهجمات الإلكترونية على المواقع الأوكرانية والبنية التحتية المدنية بأسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك، ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني".
منظر خارجي لروضة أطفال، تضررت من جراء القصف وفقًا لمسؤولين عسكريين في أوكرانيا، في منطقة لوغانسك، أوكرانيا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا
15:28 GMT
وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".
وقال المصدر إنه تم رصد ما يقرب من 600 دوي انفجار صباح الجمعة، بزيادة 100 عن أمس الخميس، بعضها بالمدفعية عيار 152 و122 ملليمتر وقذائف مورتر ضخمة، وأُطلقت أربع قذائف على الأقل من الدبابات.
أضاف المصدر: "إنهم يطلقون النار.. على كل الناس وعلى كل شيء.. لم يحدث شيء كهذا منذ 2014 و2015".
وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
وزير الخارجية الروسي عن تغيير مواعيد "غزو أوكرانيا": يؤلفون أكاذيب ويصدقونها
14:38 GMT
من جانبها، قالت موسكو إنها تراقب عن كثب تصعيد القصف في شرق أوكرانيا. ووصفت موسكو الوضع بأنه يحمل مؤشرات على خطورة شديدة.
وفي وقت سابق أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك (معلنة من جانب واحد)، عن إسقاط طائرة دون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.
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