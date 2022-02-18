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إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا
إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا
صرح وزير التربية والتعليم في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه لوتسينكو، اليوم الجمعة، أنه "يتم إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:28+0000
2022-02-18T15:40+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
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وأضاف لوتسينكو: "سيتم إخلاء جميع المؤسسات التعليمية التي يقيم فيها الأطفال بشكل دائم، أعني، أولاً وقبل كل شيء، دور الأيتام والمدارس الداخلية، من أجل ضمان سلامة التلاميذ، إلى أراضي روسيا للضرورة".ودعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا. وقال باشنيك، في تسجيل مصور: "من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، أدعو سكان الجمهورية الذين ليس لديهم أوامر تعبئة، وكذلك أولئك الذين لا يشاركون في دعم الحياة في البنية التحتية الاجتماعية والمدنية، إلى المغادرة إلى أراضي روسيا في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "إنني أوجّه رؤساء المناطق ووكالات تطبيق القانون وخدمات الطوارئ لضمان إخلاء منظم للمرافق الاجتماعية ومساعدة السكان على الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية".
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا

إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا

15:28 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICEمنظر خارجي لروضة أطفال، تضررت من جراء القصف وفقًا لمسؤولين عسكريين في أوكرانيا، في منطقة لوغانسك، أوكرانيا، 17 فبراير 2022.
منظر خارجي لروضة أطفال، تضررت من جراء القصف وفقًا لمسؤولين عسكريين في أوكرانيا، في منطقة لوغانسك، أوكرانيا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE
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صرح وزير التربية والتعليم في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه لوتسينكو، اليوم الجمعة، أنه "يتم إخلاء جميع دور الأيتام والمدارس الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إلى أراضي روسيا".
وأضاف لوتسينكو: "سيتم إخلاء جميع المؤسسات التعليمية التي يقيم فيها الأطفال بشكل دائم، أعني، أولاً وقبل كل شيء، دور الأيتام والمدارس الداخلية، من أجل ضمان سلامة التلاميذ، إلى أراضي روسيا للضرورة".
ودعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا.
وقال باشنيك، في تسجيل مصور: "من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، أدعو سكان الجمهورية الذين ليس لديهم أوامر تعبئة، وكذلك أولئك الذين لا يشاركون في دعم الحياة في البنية التحتية الاجتماعية والمدنية، إلى المغادرة إلى أراضي روسيا في أقرب وقت ممكن".
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وأضاف: "إنني أوجّه رؤساء المناطق ووكالات تطبيق القانون وخدمات الطوارئ لضمان إخلاء منظم للمرافق الاجتماعية ومساعدة السكان على الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية".
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