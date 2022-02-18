https://arabic.sputniknews.com/20220218/إسرائيل-تحبط-محاولة-تهريب-50-مسدسا-على-الحدود-الأردنية-1058795488.html
إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية
إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية
نجحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:26+0000
2022-02-18T10:26+0000
2022-02-18T10:27+0000
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حقيبتيْن تحتويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة على الحدود الأردنية.ومن جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أنه في عملية ناجحة لقوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وبتوجيه من استطلاعات الجيش، أمس، فقد تم إحباط محاولة تهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية.وقدَّر الموقع الإلكتروني ثمن هذه الأسلحة وهي 50 مسدسا، بحوالي بمليوني شيكل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل
إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية
10:26 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
نجحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حقيبتيْن تحتويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة على الحدود الأردنية
.
ومن جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا
، أنه في عملية ناجحة لقوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وبتوجيه من استطلاعات الجيش، أمس، فقد تم إحباط محاولة تهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية.
وقدَّر الموقع الإلكتروني ثمن هذه الأسلحة وهي 50 مسدسا، بحوالي بمليوني شيكل.