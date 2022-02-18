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إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية
إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية
نجحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:26+0000
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حقيبتيْن تحتويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة على الحدود الأردنية.ومن جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أنه في عملية ناجحة لقوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وبتوجيه من استطلاعات الجيش، أمس، فقد تم إحباط محاولة تهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية.وقدَّر الموقع الإلكتروني ثمن هذه الأسلحة وهي 50 مسدسا، بحوالي بمليوني شيكل.
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أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل

إسرائيل تحبط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية

10:26 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 18.02.2022)
© Photo / Kalashnikov/ DmitryGusevمسدس "ليبيديف" الروسي
مسدس ليبيديف الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Photo / Kalashnikov/ DmitryGusev
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نجحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في إحباط محاولة تهريب 50 مسدسا على الحدود الأردنية.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة بصفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حقيبتيْن تحتويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة على الحدود الأردنية.
ومن جانبه، ذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أنه في عملية ناجحة لقوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وبتوجيه من استطلاعات الجيش، أمس، فقد تم إحباط محاولة تهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية.
وقدَّر الموقع الإلكتروني ثمن هذه الأسلحة وهي 50 مسدسا، بحوالي بمليوني شيكل.
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