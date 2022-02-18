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https://arabic.sputniknews.com/20220218/إسرائيل-تستنفر-قواتها-في-القدس-الشرقية-مع-استمرار-التوتر-في-حي-الشيخ-جراح-1058793855.html
إسرائيل تستنفر قواتها في القدس الشرقية مع استمرار التوتر في حي الشيخ جراح
إسرائيل تستنفر قواتها في القدس الشرقية مع استمرار التوتر في حي الشيخ جراح
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن دفع المزيد من قواتها إلى البلدة القديمة وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية؛ وذلك على خلفية التوتر القائم، بسبب تهديدات... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:51+0000
2022-02-18T09:51+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أحداث الشيخ جراح في القدس
العالم العربي
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القدس - سبوتنيك. وقام مسؤولون في وكالات الأمم المتحدة ودبلوماسيون، بزيارة تضامنية إلى منزل "عائلة سالم"، التي تواجه خطر الإجلاء القسري من مسكنها.وتأتي الزيارة، في إطار التضامن مع العائلة، والدعوة إلى وقف عمليات الإخلاء القسري، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية.إلى ذلك، دعت "لجنة أهالي حي الشيخ جراح"، إلى إقامة صلاة الجمعة في الحي، بينما دعا نشطاء من العرب في إسرائيل المواطنين، للتوجه إلى الحي تضامنا مع السكان.وفي غضون ذلك، أقام عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له في ساحة منزل "عائلة سالم" في حي الشيخ جراح.وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس الخميس، مداولات حول الوضع في الشيخ جراح؛ ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع، قوله: "نخشى اشتعالا للوضع في الشيخ جراح، بعد صلاة الجمعة".
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, العالم العربي

إسرائيل تستنفر قواتها في القدس الشرقية مع استمرار التوتر في حي الشيخ جراح

09:51 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunandأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن دفع المزيد من قواتها إلى البلدة القديمة وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية؛ وذلك على خلفية التوتر القائم، بسبب تهديدات بإجلاء عائلة فلسطينية من منزلها.
القدس - سبوتنيك. وقام مسؤولون في وكالات الأمم المتحدة ودبلوماسيون، بزيارة تضامنية إلى منزل "عائلة سالم"، التي تواجه خطر الإجلاء القسري من مسكنها.

وتأتي الزيارة، في إطار التضامن مع العائلة، والدعوة إلى وقف عمليات الإخلاء القسري، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية.

إلى ذلك، دعت "لجنة أهالي حي الشيخ جراح"، إلى إقامة صلاة الجمعة في الحي، بينما دعا نشطاء من العرب في إسرائيل المواطنين، للتوجه إلى الحي تضامنا مع السكان.
09:44 GMT
وفي غضون ذلك، أقام عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له في ساحة منزل "عائلة سالم" في حي الشيخ جراح.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس الخميس، مداولات حول الوضع في الشيخ جراح؛ ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع، قوله: "نخشى اشتعالا للوضع في الشيخ جراح، بعد صلاة الجمعة".
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