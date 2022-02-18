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https://arabic.sputniknews.com/20220218/إعلام-الناتو-يعزز-مستوى-الاستعداد-القتالي-للآلاف-من-جنوده-1058838645.html
إعلام: "الناتو" يعزز مستوى الاستعداد القتالي للآلاف من جنوده
إعلام: "الناتو" يعزز مستوى الاستعداد القتالي للآلاف من جنوده
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعزز مستوى الاستعداد القتالي لآلاف الجنود، وسط التوترات المستمرة مع روسيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:47+0000
2022-02-18T21:47+0000
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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برلين - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر، أن قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي يجب أن تكون جاهزة للانتقال إلى منطقة الصراع في غضون 7 أيام بدلا من 30 يوما كما كانت من قبل.وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته باستفزازات روسية في مناطق شرقي أوكرانيا، قائلة إن افتقاد رد الفعل يجعل روسيا تستمر في تصعيدها.وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "تقود حملة لنشر معلومات مضللة، مع زيادة الهجمات الإلكترونية على المواقع الأوكرانية والبنية التحتية المدنية بأسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك، ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني".وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/ألمانيا-مستعدون-لنشر-قواتنا-ضمن-الناتو-1058833159.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: "الناتو" يعزز مستوى الاستعداد القتالي للآلاف من جنوده

21:47 GMT 18.02.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICعلم أوكرانيا في مظاهرة تطالب بفرض عقوبات مشددة ضد روسيا
علم أوكرانيا في مظاهرة تطالب بفرض عقوبات مشددة ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
علم أوكرانيا في مظاهرة تطالب بفرض عقوبات مشددة ضد روسيا
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعزز مستوى الاستعداد القتالي لآلاف الجنود، وسط التوترات المستمرة مع روسيا.
برلين - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر، أن قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي يجب أن تكون جاهزة للانتقال إلى منطقة الصراع في غضون 7 أيام بدلا من 30 يوما كما كانت من قبل.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته باستفزازات روسية في مناطق شرقي أوكرانيا، قائلة إن افتقاد رد الفعل يجعل روسيا تستمر في تصعيدها.
وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن "الناتو"
19:13 GMT
وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "تقود حملة لنشر معلومات مضللة، مع زيادة الهجمات الإلكترونية على المواقع الأوكرانية والبنية التحتية المدنية بأسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك، ما يؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني".
وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".
وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
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