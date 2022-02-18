https://arabic.sputniknews.com/20220218/إقالة-رئيس-الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-بسبب-عقد-مع-شركة-صهيونية-لاستقدام-تقنية-الفيديو-1058797492.html
إقالة رئيس الاتحاد الإيراني بسبب عقد مع "شركة صهيونية" لاستقدام تقنية الفيديو
إقالة رئيس الاتحاد الإيراني بسبب عقد مع "شركة صهيونية" لاستقدام تقنية الفيديو
أقيل شهاب الدين عزيزي خادم، من منصب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وسط تقارير عن شبهات تشمل عقودا أبرمت في عهده. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:14+0000
2022-02-18T11:14+0000
2022-02-18T11:25+0000
رياضة
أخبار إيران
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وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "أعضاء مجلس إدارة الاتحاد صوّتوا أمس لمصلحة إقالة رئيسه عزيزي خادم" من المنصب الذي يتولاه منذ نحو عام.وأعلنت لجنة رئاسة اتحاد الكرة الإيراني أن مهرداد سراجي، وهو عضو اللجنة ورئيس نادي "سايبا"، سيؤدي مهام عزيزي حتى إجراء انتخابات لتعيين رئيس جديد.وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الإقالة جاءت بعد 10 أيام من نشرها تسريبا صوتيا يشير إلى وقوع انتهاكات إدارية واسعة النطاق.وقالت القناة إن تقريرا في برنامج "هاتريك" الرياضي الذي يبث عليها، كشف عن مخالفات عديدة عجّلت باستجواب رئيس الاتحاد وإقالته.بحسب القناة، كشف التقرير عن "المخالفات الصارخة والتدخل المباشر لمديري اتحاد كرة القدم الإيراني في قضية اللاعب غابني في نادي كلكهر الإيراني.
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رياضة, أخبار إيران
إقالة رئيس الاتحاد الإيراني بسبب عقد مع "شركة صهيونية" لاستقدام تقنية الفيديو
11:14 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أقيل شهاب الدين عزيزي خادم، من منصب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وسط تقارير عن شبهات تشمل عقودا أبرمت في عهده.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"
، أن "أعضاء مجلس إدارة الاتحاد صوّتوا أمس لمصلحة إقالة رئيسه عزيزي خادم" من المنصب الذي يتولاه منذ نحو عام.
وأعلنت لجنة رئاسة اتحاد الكرة الإيراني أن مهرداد سراجي، وهو عضو اللجنة ورئيس نادي "سايبا"، سيؤدي مهام عزيزي حتى إجراء انتخابات لتعيين رئيس جديد.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية
في عددها الصادر أمس، أن عزيزي خادم كان محط انتقادات على خلفية "نقص الشفافية المالية وتوقيع عقد مع شركة صهيونية من أجل استقدام تقنية حكم الفيديو المساعد (var)".
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال
"، أن الإقالة جاءت بعد 10 أيام من نشرها تسريبا صوتيا يشير إلى وقوع انتهاكات إدارية واسعة النطاق.
وقالت القناة إن تقريرا في برنامج "هاتريك" الرياضي الذي يبث عليها، كشف عن مخالفات عديدة عجّلت باستجواب رئيس الاتحاد وإقالته.
بحسب القناة، كشف التقرير عن "المخالفات الصارخة والتدخل المباشر لمديري اتحاد كرة القدم الإيراني في قضية اللاعب غابني في نادي كلكهر الإيراني.