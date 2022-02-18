https://arabic.sputniknews.com/20220218/إليسا-ترد-على-منتقدي-تصرفها-على-المسرح-موتوا-بغيظكم-1058822260.html

إليسا ترد على منتقدي تصرفها على المسرح... "موتوا بغيظكم"‏

إليسا ترد على منتقدي تصرفها على المسرح... "موتوا بغيظكم"‏

ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تصرف منها مع معجب على المسرح أثناء إحياء إحدى حفلاتها الغنائية.‏ 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T15:22+0000

2022-02-18T15:22+0000

2022-02-18T15:22+0000

مجتمع

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وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لإليسا من الحفل، الذي أحيته على متن الرحلة البحرية "Stars on Board" في أمريكا، وصعود المعجب لإهدائها وردا، تعبيرا عن حبه لها.لكن كانت ردة فعل إليسا هي أنها أخذت الورد من المعجب، وأخبرته أنه "لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن"، لكنها قالت له إنها ستسمح بهذه المرة فقط، بعدها لامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب، على الصعود إلى المسرح. وأثار تصرف إليسا انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجبوا من تصرفها مع أحد جمهورها، "الذي كان سببا في شهرتها"، بحسب رأي أحدهم.وردت إليسا على منتقدي تصرفها بالقول لهم "موتوا بغيظكم"، وذلك في تغريدة لها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة.وأكدت إليسا لكارهيها أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولوه أو يفعلوه.بينما قالت إليسا لمحبيها إنها تحبهم أكثر مما يتخيلون.كما حرصت إليسا في تغريدة أخرى لها على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية في حفلها الغنائي، كاتبة: "تحية من قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية الذين استطاعوا أن يملأوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أمريكا، وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين، متل نجوى كرم، وملحم زين، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وغيرهم، إنني فخورة بكم وتبيضوا الوجه".

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