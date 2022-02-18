إليسا ترد على منتقدي تصرفها على المسرح... "موتوا بغيظكم"
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالفنانة اللبنانية، إليسا
الفنانة اللبنانية، إليسا
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تصرف منها مع معجب على المسرح أثناء إحياء إحدى حفلاتها الغنائية.
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لإليسا من الحفل، الذي أحيته على متن الرحلة البحرية "Stars on Board" في أمريكا، وصعود المعجب لإهدائها وردا، تعبيرا عن حبه لها.
لكن كانت ردة فعل إليسا هي أنها أخذت الورد من المعجب، وأخبرته أنه "لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن"، لكنها قالت له إنها ستسمح بهذه المرة فقط، بعدها لامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب، على الصعود إلى المسرح.
February 18, 2022
وأثار تصرف إليسا انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجبوا من تصرفها مع أحد جمهورها، "الذي كان سببا في شهرتها"، بحسب رأي أحدهم.
وردت إليسا على منتقدي تصرفها بالقول لهم "موتوا بغيظكم"، وذلك في تغريدة لها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة.
وأكدت إليسا لكارهيها أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولوه أو يفعلوه.
Again and again , for all the haters— Elissa (@elissakh) February 18, 2022
موتوا بغيظكم!!
Best concerts ever , happy no matter what you say and do 😝😝😝😝
And for all my lovers : i love you more than you can imagine ❤❤❤❤
بينما قالت إليسا لمحبيها إنها تحبهم أكثر مما يتخيلون.
تحية من كل قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية يللي قدروا عبّوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة اميركا وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين متل @najwakaram @melhemzein @WalidToufic @NawalElZoghbi وغيرن كتير. فخورة فيكن وبتبيضوا الوج❤️— Elissa (@elissakh) February 18, 2022
كما حرصت إليسا في تغريدة أخرى لها على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية في حفلها الغنائي، كاتبة: "تحية من قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية الذين استطاعوا أن يملأوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أمريكا، وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين، متل نجوى كرم، وملحم زين، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وغيرهم، إنني فخورة بكم وتبيضوا الوجه".