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إنشاء سوق مشتركة على الحدود بين العراق وإيران
إنشاء سوق مشتركة على الحدود بين العراق وإيران
وقعت السلطات العراقية والإيرانية على مذكرة تفاهم أولية لإقامة سوق مشتركة على الحدود بين البلدين في منفذ هلاله الشمالي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:45+0000
2022-02-18T07:51+0000
إيران
العراق
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وقع على المذكرة محافظ ديالى العراقية مثنى التميمي، ومحافظ إيلام الإيرانية حسن بهرام نيا، أمس الخميس.ونقل الموقع عن المحافظ الإيراني قوله إن "أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي".وأعرب عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال إنشاء سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.وأوضح أن محافظة إيلام (غربي ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة بين البلدين.بدوره، قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي، "سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إبرام-مذكرة-تعاون-رياضي-بين-العراق-وإيران-1058495446.html
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إيران, العراق

إنشاء سوق مشتركة على الحدود بين العراق وإيران

07:45 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 18.02.2022)
© AFP 2022 / MURAD SEZERمعبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق
معبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / MURAD SEZER
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وقعت السلطات العراقية والإيرانية على مذكرة تفاهم أولية لإقامة سوق مشتركة على الحدود بين البلدين في منفذ هلاله الشمالي.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وقع على المذكرة محافظ ديالى العراقية مثنى التميمي، ومحافظ إيلام الإيرانية حسن بهرام نيا، أمس الخميس.
ونقل الموقع عن المحافظ الإيراني قوله إن "أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى (شرق العاصمة العراقية بغداد)، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي".
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وأعرب عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال إنشاء سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.
وأوضح أن محافظة إيلام (غربي ايران) تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة بين البلدين.
بدوره، قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي، "سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى".
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