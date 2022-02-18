https://arabic.sputniknews.com/20220218/إيقاف-العداءة-النيجيرية-أوكاجباري-عشر-سنوات-بسبب-المنشطات-1058823414.html
إيقاف العداءة النيجيرية أوكاجباري عشر سنوات بسبب المنشطات
إيقاف العداءة النيجيرية أوكاجباري عشر سنوات بسبب المنشطات
أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إيقاف العداءة النيجيرية، بليسنج أوكاجباري، 10 سنوات بتهمة تعاطي المنشطات ورفضها التعاون... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:45+0000
2022-02-18T15:45+0000
2022-02-18T15:45+0000
رياضة
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وقالت وحدة النزاهة في بيان: "المحكمة التأديبية قررت إيقاف العداءة النيجيرية لعشر سنوات منها خمس سنوات لاستخدام مواد محظورة رياضيا وخمس سنوات أخرى لرفضها التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة"، وفقا لـ"رويترز".وكانت أوكاجباري تعرضت للإيقاف مؤقتا العام الماضي بسبب إيجابية عينتها لهرمون النمو قبل ألعاب طوكيو، وفقا لوكالة "رويترز".وشاركت العداءة التي فازت بفضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، والبالغ من العمر 33 عاما في تصفيات سباق 100 متر في طوكيو يوم 31 يوليو/تموز وكان من المفترض أن تخوض قبل النهائي لكنها تعرضت للإيقاف.كما فازت أوكاجباري بفضية الوثب الطويل في بطولة العالم 2013 في موسكو بينما حصلت على برونزية سباق 200 متر في البطولة ذاتها.وأضافت وحدة النزاهة: "نرحب بقرار المحكمة التأديبية. الإيقاف لعشر سنوات رسالة قوية ضد محاولات الغش والتلاعب المتعمدة".
https://arabic.sputniknews.com/20210731/استبعاد-العداءة-النيجيرية-بليسينغ-أوكاغباري-من-أولمبياد-طوكيو-بسبب-المنشطات-1049711195.html
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رياضة
إيقاف العداءة النيجيرية أوكاجباري عشر سنوات بسبب المنشطات
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أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إيقاف العداءة النيجيرية، بليسنج أوكاجباري، 10 سنوات بتهمة تعاطي المنشطات ورفضها التعاون مع التحقيقات.
وقالت وحدة النزاهة في بيان: "المحكمة التأديبية قررت إيقاف العداءة النيجيرية لعشر سنوات منها خمس سنوات لاستخدام مواد محظورة رياضيا وخمس سنوات أخرى لرفضها التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة"، وفقا لـ"رويترز".
وكانت أوكاجباري تعرضت للإيقاف مؤقتا العام الماضي
بسبب إيجابية عينتها لهرمون النمو قبل ألعاب طوكيو، وفقا لوكالة "رويترز".
وشاركت العداءة التي فازت بفضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، والبالغ من العمر 33 عاما في تصفيات سباق 100 متر في طوكيو يوم 31 يوليو/تموز وكان من المفترض أن تخوض قبل النهائي لكنها تعرضت للإيقاف.
كما فازت أوكاجباري بفضية الوثب الطويل
في بطولة العالم 2013 في موسكو بينما حصلت على برونزية سباق 200 متر في البطولة ذاتها.
وأضافت وحدة النزاهة: "نرحب بقرار المحكمة التأديبية. الإيقاف لعشر سنوات رسالة قوية ضد محاولات الغش والتلاعب المتعمدة".