https://arabic.sputniknews.com/20220218/الأمم-المتحدة-تحذر-من-النزاع-في-أوكرانيا-كارثة-على-المنطقة-كلها-1058829917.html
الأمم المتحدة تحذر من النزاع في أوكرانيا: كارثة على المنطقة كلها
الأمم المتحدة تحذر من النزاع في أوكرانيا: كارثة على المنطقة كلها
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن النزاع في أوكرانيا لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، ولكن على المنطقة... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:47+0000
2022-02-18T17:47+0000
2022-02-18T18:15+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1287da41b697ad7b36b073199cecc46c.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إحاطة: "النزاع لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، بل على المنطقة بأسرها".وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".وقال المصدر إنه تم رصد ما يقرب من 600 دوي انفجار صباح الجمعة، بزيادة 100 عن أمس الخميس، بعضها بالمدفعية عيار 152 و122 ملليمتر وقذائف مورتر ضخمة، وأُطلقت أربع قذائف على الأقل من الدبابات.أضاف المصدر: "إنهم يطلقون النار.. على كل الناس وعلى كل شيء.. لم يحدث شيء كهذا منذ 2014 و2015".وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.من جانبها، قالت موسكو إنها تراقب عن كثب تصعيد القصف في شرق أوكرانيا. ووصفت موسكو الوضع بأنه يحمل مؤشرات على خطورة شديدة.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-جمهورية-دونيتسك-للأسف-فإن-الوضع-في-دونباس-سيتجه-إلى-الحرب-1058829271.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046992413_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8baa64c9baa868304d3ea7d7c5ba2df6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة تحذر من النزاع في أوكرانيا: كارثة على المنطقة كلها
17:47 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن النزاع في أوكرانيا لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، ولكن على المنطقة كلها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إحاطة: "النزاع لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، بل على المنطقة بأسرها".
وشهدت منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعي منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي، يملك سنوات من الخبرة المباشرة في هذا الصراع، لوكالة "رويترز".
وقال المصدر إنه تم رصد ما يقرب من 600 دوي انفجار صباح الجمعة، بزيادة 100 عن أمس الخميس، بعضها بالمدفعية عيار 152 و122 ملليمتر وقذائف مورتر ضخمة، وأُطلقت أربع قذائف على الأقل من الدبابات.
أضاف المصدر: "إنهم يطلقون النار
.. على كل الناس وعلى كل شيء.. لم يحدث شيء كهذا منذ 2014 و2015".
وتنفي روسيا الاتهامات الغربية لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
من جانبها، قالت موسكو إنها تراقب عن كثب تصعيد القصف في شرق أوكرانيا. ووصفت موسكو الوضع بأنه يحمل مؤشرات على خطورة شديدة.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".