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https://arabic.sputniknews.com/20220218/الأهلي-المصري-يعلن-تشكيله-الرسمي-لمواجهة-الهلال-السوداني-في-دوري-الأبطال-1058801933.html
الأهلي المصري يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال
الأهلي المصري يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال
أعلن المدير الفني للأهلي المصري بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمواجهة "الهلال" السوداني في مستهل مبارياته في مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:59+0000
2022-02-18T11:59+0000
ماتش الأهلي اليوم
رياضة
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وحسب التشكيل الذي نشره حساب النادي "الأهلي" الرسمي بموقع "تويتر"، تواجد محمد عبدالمنعم أساسيا في مركز قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، في الوقت الذي يقود فيه محمد شريف الهجوم بجوار أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الهلال بطريقة (4-3-3) كالتالي:في حراسة المرمي: علي لطفي.الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.ويحل الأهلي ضيفا اليوم الجمعة على الهلال في ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة (13:00 بتوقيت غرينتش).
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ماتش الأهلي اليوم, رياضة

الأهلي المصري يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

11:59 GMT 18.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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أعلن المدير الفني للأهلي المصري بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمواجهة "الهلال" السوداني في مستهل مبارياته في مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وحسب التشكيل الذي نشره حساب النادي "الأهلي" الرسمي بموقع "تويتر"، تواجد محمد عبدالمنعم أساسيا في مركز قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، في الوقت الذي يقود فيه محمد شريف الهجوم بجوار أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الهلال بطريقة (4-3-3) كالتالي:

في حراسة المرمي: علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.
الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.
ويحل الأهلي ضيفا اليوم الجمعة على الهلال في ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة (13:00 بتوقيت غرينتش).
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