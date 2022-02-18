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الإكوادور تقر قانونا يجيز الإجهاض لضحايا الاغتصاب
الإكوادور تقر قانونا يجيز الإجهاض لضحايا الاغتصاب
أقر برلمان الإكوادور، اليوم الخميس، قانونا يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الاغتصاب. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:27+0000
2022-02-18T11:27+0000
مجتمع
الإجهاض
الإكوادور
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ويجيز القانون الجديد للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة للنساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.وصوت 75 نائبا لصالح القانون، وعارضه 41 فيما امتنع 14 آخرون عن التصويت.ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، على رئيس البلاد غويلرمو لاسو، من أجل المصادقة أو الرفض في غضون 30 يوما.يشار إلى أن الإجهاض محظور قانونياً في الإكوادور باستثناء حالتين فقط، إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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مجتمع, الإجهاض, الإكوادور

الإكوادور تقر قانونا يجيز الإجهاض لضحايا الاغتصاب

11:27 GMT 18.02.2022
© facebook/Les femmes algériennes حبوب منع الحمل
 حبوب منع الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© facebook/Les femmes algériennes
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أقر برلمان الإكوادور، اليوم الخميس، قانونا يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الاغتصاب.
ويجيز القانون الجديد للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة للنساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.
وصوت 75 نائبا لصالح القانون، وعارضه 41 فيما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، على رئيس البلاد غويلرمو لاسو، من أجل المصادقة أو الرفض في غضون 30 يوما.
يشار إلى أن الإجهاض محظور قانونياً في الإكوادور باستثناء حالتين فقط، إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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