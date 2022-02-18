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الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال
الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:39+0000
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وجاءت موافقة "كاف" على تعديل موعد المباراتين، بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وبعد موافقة "كاف"، تصبح المواعيد النهائية للمباراتين كالتالي "مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022".يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الهلال-السوداني-يتهم-كاف-بمجاملة-الأهلي-المصري-بعد-منع-حضور-الجماهير-فيديو-1058775737.html
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أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022

الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال

13:39 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 18.02.2022)
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUتتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا
تتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وجاءت موافقة "كاف" على تعديل موعد المباراتين، بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
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الهلال السوداني يتهم "كاف" بمجاملة الأهلي المصري بعد منع حضور الجماهير في لقائهما المرتقب.. فيديو
أمس, 17:08 GMT
وبعد موافقة "كاف"، تصبح المواعيد النهائية للمباراتين كالتالي "مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022".
يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.
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