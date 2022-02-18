https://arabic.sputniknews.com/20220218/الاتحاد-الأفريقي-يعدل-موعد-مباراة-مصر-والسنغال-1058815245.html
الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال
الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:39+0000
2022-02-18T13:39+0000
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وجاءت موافقة "كاف" على تعديل موعد المباراتين، بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وبعد موافقة "كاف"، تصبح المواعيد النهائية للمباراتين كالتالي "مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022".يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الهلال-السوداني-يتهم-كاف-بمجاملة-الأهلي-المصري-بعد-منع-حضور-الجماهير-فيديو-1058775737.html
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أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022
الاتحاد الأفريقي يعدل موعد مباراة مصر والسنغال
13:39 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وجاءت موافقة "كاف
" على تعديل موعد المباراتين، بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وبعد موافقة "كاف"، تصبح المواعيد النهائية للمباراتين كالتالي "مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022".
يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.