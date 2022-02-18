https://arabic.sputniknews.com/20220218/البورصة-الأمريكية-تغلق-بانخفاض-المؤشرات-تصل-إلى-29-في-المائة-1058785029.html
البورصة الأمريكية تغلق بانخفاض المؤشرات تصل إلى 2.9 في المائة
البورصة الأمريكية تغلق بانخفاض المؤشرات تصل إلى 2.9 في المائة
أفادت بيانات التداول، البورصة الأمريكية أغلقت بعد انخفاض مؤشرات الأسواق الأمريكية الأساسية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T04:50+0000
2022-02-18T04:50+0000
2022-02-18T04:51+0000
البورصة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.78 في المائة ليصل إلى 34312.03 نقطة.في حين انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 2.88 في المئة إلى 13716.72 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 2.12 في المائة إلى 4380.26 نقطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية تغلق بانخفاض المؤشرات تصل إلى 2.9 في المائة
04:50 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 04:51 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أفادت بيانات التداول، البورصة الأمريكية أغلقت بعد انخفاض مؤشرات الأسواق الأمريكية الأساسية.
واشنطن – سبوتنيك
. وعند إغلاق الأسواق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.78 في المائة ليصل إلى 34312.03 نقطة.
في حين انخفض مؤشر "ناسداك
" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 2.88 في المئة إلى 13716.72 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 2.12 في المائة إلى 4380.26 نقطة.