https://arabic.sputniknews.com/20220218/الجالية-التونسية-في-أوكرانيا-تطالب-بإجلاء-أفرادها-إلى-بلادهم-1058819454.html
الجالية التونسية في أوكرانيا تطالب بإجلاء أفرادها إلى بلادهم
الجالية التونسية في أوكرانيا تطالب بإجلاء أفرادها إلى بلادهم
طالب رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، طارق العلوي، بإجلاء العديد من التونسيين في أوكرانيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:49+0000
2022-02-18T14:49+0000
2022-02-18T14:50+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن العلوس أن العديد من التونسيين المقيمين في أوكرانيا يطالبون بإجلائهم إلى بلادهم وخاصة منهم الطلبة في الجامعات الأوكرانية الذين يواصل معظمهم الدراسة عن بعد.وشدد على الحاجة إلى خلية أزمة للتنسيق مع كامل الجالية والطلبة التونسيين في أوكرانيا، مذكرا بمتابعة سفير تونس في موسكو طارق بن سالم والقائمة بالأعمال في سفارة بولونيا سوسن ذكار لأوضاع الجالية في أوكرانيا "لكن هذا يبقى غير كاف أمام احتمال اندلاع الحرب في أي لحظة"، على حد تعبيره.تأتي مطالب الجالية التونسية بإجلائهم في ظل وجود أكثر من 1500 تونسي في أوكرانيا والذين يتركزون في 4 مناطق وبنسبة كبيرة في مدينة "أوديسا" الساحلية التي تقع على البحر الأسود ومدينة "دنبرو" وبنسبة أقل في "خاركوف" التي تقع على الحدود مع روسيا وبنسبة ضئيلة في العاصمة الأوكرانية كييف.وشدد رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، على أنه رغم حالة القلق من الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، لم يتأثر الشارع الأوكراني بما يدور على المنابر الإعلامية العالمية من حديث عن قرع طبول الحرب، حيث يعيش الأوكرانيون في استقرار وهدوء ويواصلون حياتهم اليومية بصورة عادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الجالية التونسية في أوكرانيا تطالب بإجلاء أفرادها إلى بلادهم
14:49 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
طالب رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، طارق العلوي، بإجلاء العديد من التونسيين في أوكرانيا.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن العلوس أن العديد من التونسيين المقيمين في أوكرانيا يطالبون بإجلائهم إلى بلادهم وخاصة منهم الطلبة في الجامعات الأوكرانية الذين يواصل معظمهم الدراسة عن بعد.
ولفت العلوي إلى أن "دولا شقيقة مثل المغرب شرعت في إجلاء رعاياها في ظل تزايد القلق والخوف من احتمال اندلاع حرب، بعد الحشد العسكري الروسي على الحدود، في وقت تصر فيه روسيا على أنها لا تخطط لأي غزو".
وشدد على الحاجة إلى خلية أزمة للتنسيق مع كامل الجالية والطلبة التونسيين في أوكرانيا، مذكرا بمتابعة سفير تونس في موسكو طارق بن سالم والقائمة بالأعمال في سفارة بولونيا سوسن ذكار لأوضاع الجالية في أوكرانيا "لكن هذا يبقى غير كاف أمام احتمال اندلاع الحرب في أي لحظة"، على حد تعبيره.
تأتي مطالب الجالية التونسية بإجلائهم في ظل وجود أكثر من 1500 تونسي في أوكرانيا والذين يتركزون في 4 مناطق وبنسبة كبيرة في مدينة "أوديسا" الساحلية التي تقع على البحر الأسود ومدينة "دنبرو" وبنسبة أقل في "خاركوف" التي تقع على الحدود مع روسيا وبنسبة ضئيلة في العاصمة الأوكرانية كييف.
وشدد رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، على أنه رغم حالة القلق من الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، لم يتأثر الشارع الأوكراني بما يدور على المنابر الإعلامية العالمية من حديث عن قرع طبول الحرب، حيث يعيش الأوكرانيون في استقرار وهدوء ويواصلون حياتهم اليومية بصورة عادية.