https://arabic.sputniknews.com/20220218/الجزائر-نواب-يتعاطفون-مع-أستاذ-فقد-عينه-جراء-اعتداء-تلميذه-عليه-1058796413.html
الجزائر... نواب يتعاطفون مع أستاذ فقد عينه جراء اعتداء تلميذه عليه
الجزائر... نواب يتعاطفون مع أستاذ فقد عينه جراء اعتداء تلميذه عليه
زار نوّاب جزائريون أستاذ فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه، منذ أيام، في لفتة إنسانية للتعبير عن تعاطفهم معه. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:42+0000
2022-02-18T10:42+0000
2022-02-18T10:42+0000
العالم العربي
نواب
الجزائر
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وأفاد مجلس النواب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بأن وفدا بقيادة رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العملي والشؤون الدينية، السيد عبد الكريم عابد، وصل إلى مستشفى "بارني" بالعاصمة الجزائرية للاطمئنان على حالة الأستاذ.وأضافت المجلس في المنشور أن "رئيس اللجنة نقل للمصاب تعاطف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وكذا تعاطف جميع نواب المجلس الشعبي الوطني معه، وعبر له عن استنكارهم لمثل هذا الاعتداء، الذي لا يعقل أن يحدث داخل المؤسسات التربوية التي تربي وتعلّم الأجيال".يذكر أن الأستاذ تعرض على يد تلميذه السابق لاعتداء فقد على إثره الإبصار بعينه اليمنى في بلدية "بن طلحة" بالعاصمة الجزائرية.وأوضح متحسراً أن "الطالب المعتدي كان يدرس في أحد الأقسام التي أشرف عليها، وكان مترصداً له بعصا كبيرة، مناشداً السلطات المعنية بالتحرك وإنصاف الأساتذة عموماً، لأنه ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة".
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العالم العربي, نواب, الجزائر
الجزائر... نواب يتعاطفون مع أستاذ فقد عينه جراء اعتداء تلميذه عليه
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زار نوّاب جزائريون أستاذ فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه، منذ أيام، في لفتة إنسانية للتعبير عن تعاطفهم معه.
وأفاد مجلس النواب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بأن وفدا بقيادة رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العملي والشؤون الدينية، السيد عبد الكريم عابد، وصل إلى مستشفى "بارني" بالعاصمة الجزائرية للاطمئنان على حالة الأستاذ.
وأضافت المجلس في المنشور أن "رئيس اللجنة نقل للمصاب تعاطف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وكذا تعاطف جميع نواب المجلس الشعبي الوطني معه، وعبر له عن استنكارهم لمثل هذا الاعتداء، الذي لا يعقل أن يحدث داخل المؤسسات التربوية التي تربي وتعلّم الأجيال".
يذكر أن الأستاذ تعرض على يد تلميذه السابق لاعتداء فقد على إثره الإبصار بعينه اليمنى في بلدية "بن طلحة" بالعاصمة الجزائرية.
وعن حيثيات الاعتداء، قال الأستاذ إنه تعرض لضربة قوية على رأسه بعصا كبيرة أفقدته الوعي بعد خروجه من المؤسسة التربوية، ما استدعى نقله للمستشفى، أين تم تسجيل كسر في الأنف والجبهة، وتضرر العين اليمنى التي لم يعد يرى بها شيئا.
وأوضح متحسراً أن "الطالب المعتدي كان يدرس في أحد الأقسام التي أشرف عليها، وكان مترصداً له بعصا كبيرة، مناشداً السلطات المعنية بالتحرك وإنصاف الأساتذة عموماً، لأنه ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة".