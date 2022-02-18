https://arabic.sputniknews.com/20220218/الجيش-الإسرائيلي-يقر-بفشله-في-اعتراض-الطائرة-المسيرة-التي-تسللت-من-لبنان-1058814335.html

الجيش الإسرائيلي يقر بفشله في اعتراض الطائرة المسيرة التي تسللت من لبنان

الجيش الإسرائيلي يقر بفشله في اعتراض الطائرة المسيرة التي تسللت من لبنان

أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في اعتراض الطائرة المسيّرة التي قيل إنها خرقت الحدود اليوم قادمة من لبنان. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T13:30+0000

2022-02-18T13:30+0000

2022-02-18T13:30+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، أن "التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه، اتضح أنه تم رصد طائرة مسيرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أنه "بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية"، مؤكدا أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الإنذارات.وتابع أنه "بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة الى لبنان"، مشيرا إلى أن "الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية".وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، في وقت سابق اليوم، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.وأكدت القناة العبرية أن قوات ومقاتلات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مكثف من أجل مسح المنطقة الحدودية مع لبنان، بحثا عن شظايا طائرة دون طيار انطلقت من داخل لبنان باتجاه الأجواء الإسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل صافرات الإنذار، وإطلاق صواريخ القبة الحديدية، ولكنه لم يتبين ما إذا سقطت الطائرة، فعليا، وانفجرت، أم عادت سالمة إلى داخل لبنان.وشددت القناة على أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا عاجلا في الحادث، خاصة مع انقطاع الاتصال بالرادار مع الطائرة دون طيار اللبنانية.

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