https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-بولندا-250-دبابة-من-نوع-أبرامز-1058793185.html

الخارجية الأمريكية توافق على بيع بولندا 250 دبابة من نوع "أبرامز"

الخارجية الأمريكية توافق على بيع بولندا 250 دبابة من نوع "أبرامز"

أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشاك، عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع بولندا، 250 دبابة من طراز "أبرامز"، إصدار "إم 1 إيه 2 إس إي بي في... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T09:34+0000

2022-02-18T09:34+0000

2022-02-18T09:34+0000

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وارسو - سبوتنيك. جاءت تصريحات بلاشاك في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "أخبار مهمة جدًا للأمن البولندي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 250 دبابة من طراز أبرامز، إصدار: إم 1 إيه 2 إس إي بي في 3".واعتبر وزير الدفاع البولندي، أن شراء الدبابات الأمريكية، هو أحد أهم العقود العسكرية في تاريخ بلاده، حيث قال إن "هذا يعد تعزيزا مهما للغاية لقدراتنا الدفاعية؛ وأحد أهم عقود الأسلحة في تاريخ بولندا".وكانت السلطات البولندية أعلنت، بوقت سابق، أنها تخطط لنشر هذه الدبابات، على الحدود الشرقية للبلاد.وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعمه لمبادرة بولندا إطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.وقال بلينكن، خلال اتصال هاتفي بنظيره البولندي، زبيجنيف راو، اليوم الجمعة إنه "يدعم مبادرة بولندا لإطلاق حوار أمني أوروبي متجدد في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

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