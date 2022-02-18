https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-مواعيد-اجتماع-لافروف-وبلينكين-الأسبوع-القادم-1058784586.html
بلينكن يقترح على لافروف اللقاء في جنيف
بلينكن يقترح على لافروف اللقاء في جنيف
أعلنت المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اقترح على نظيره الروسي سيرغي لافروف اللقاء في... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T03:13+0000
2022-02-18T03:13+0000
2022-02-18T03:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478507_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_fc4b2e137c1f526f867c9aad3ea24d40.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقالت توماس-غرينفيلد في مقابلة مع محطة راديو "إن بي آر" الأمريكية: "كما سمعتم، وزير الخارجية بلينكن دعا وزير الخارجية لافروف لزيارة جنيف من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات. نأمل أنهم سيقبلون الدعوة وسيختارون الدبلوماسية بدلاً من المواجهة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يقوم بمناقشة المواعيد المحددة لاجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. وكتب مراسل صحيفة "واشنطن بوست" على التويتر، مع الإشارة إلى المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "اقترح لافروف على بلينكن عدة تواريخ للقاء الأسبوع القادم، ووافق بلينكن عليها".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/واشنطن-تدعم-مبادرة-بولندا-لإطلاق-حوار-أمني-أوروبي-ضمن-منظمة-الأمن-والتعاون-بأوروبا-1058784192.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478507_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_51cb8cc47713e040fdfbdc9c05ce60b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يقترح على لافروف اللقاء في جنيف
03:13 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 03:17 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اقترح على نظيره الروسي سيرغي لافروف اللقاء في جنيف.
واشنطن – سبوتنيك
. وقالت توماس-غرينفيلد في مقابلة مع محطة راديو "إن بي آر" الأمريكية: "كما سمعتم، وزير الخارجية بلينكن دعا وزير الخارجية لافروف لزيارة جنيف من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات. نأمل أنهم سيقبلون الدعوة وسيختارون الدبلوماسية بدلاً من المواجهة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يقوم بمناقشة المواعيد المحددة لاجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وكتب مراسل صحيفة "واشنطن بوست" على التويتر، مع الإشارة إلى المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "اقترح لافروف على بلينكن عدة تواريخ للقاء الأسبوع القادم، ووافق بلينكن عليها".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري
بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.