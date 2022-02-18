الخارجية الروسية: الرد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية يؤكد أن موسكو لا تنوي الهجوم على أوكرانيا
17:15 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:18 GMT 18.02.2022)
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
أعلنت الخارجية الروسية أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية أوضحت أن موسكو لا تهاجم أوكرانيا ولا تنوي القيام بذلك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، خلال لقاء في برنامج "Own Truth" على قناة "إن تي في" الروسية، اليوم الجمعة: ي الصفحة الأولى من هذا النص [رد روسيا على الرسالة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية] مكتوب الآتي: لم تكن لدى روسيا أي نية، وليس لديها نية في أي عمل عدواني أو هجوم ضد أوكرانيا".
هذا وأشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".
في وقت سابق، ذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
كما يُحظر نقل المعدات الهندسية إلى المواقع، واستخدام الطائرات المسيرة من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار؛ بحيث تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار؛ بحيث تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.