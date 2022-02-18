https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الروسية-الرد-على-واشنطن-بشأن-الضمانات-الأمنية-يؤكد-أن-موسكو-لا-تنوي-الهجوم-على-أوكرانيا-1058827643.html

الخارجية الروسية: الرد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية يؤكد أن موسكو لا تنوي الهجوم على أوكرانيا

الخارجية الروسية: الرد على واشنطن بشأن الضمانات الأمنية يؤكد أن موسكو لا تنوي الهجوم على أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية أوضحت أن موسكو لا تهاجم أوكرانيا ولا تنوي القيام بذلك. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T17:15+0000

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العالم العربي

أخبار أوكرانيا

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، خلال لقاء في برنامج "Own Truth" على قناة "إن تي في" الروسية، اليوم الجمعة: ي الصفحة الأولى من هذا النص [رد روسيا على الرسالة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية] مكتوب الآتي: لم تكن لدى روسيا أي نية، وليس لديها نية في أي عمل عدواني أو هجوم ضد أوكرانيا".هذا وأشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.في وقت سابق، ذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.كما يُحظر نقل المعدات الهندسية إلى المواقع، واستخدام الطائرات المسيرة من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس.وبالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار؛ بحيث تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.

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