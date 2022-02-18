https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الروسية-مستعدون-لمناقشة-أمن-جميع-دول-المنطقة-1058812108.html

الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة أمن جميع دول المنطقة

الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة أمن جميع دول المنطقة

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على فكرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن وثيقة ضمانات أمنية لأوكرانيا، قائلا إن روسيا مستعدة لبحث... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T12:48+0000

2022-02-18T12:48+0000

2022-02-18T12:54+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني: "إذا كان الحديث عن أمن أوكرانيا، وعن كيفية ضمانه، فأود أن أعود بكم إلى المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين مع الرئيس ماكرون عقب محادثاتهما في الكرملين، التي شرح خلالها الرئيس بوتين بتفصيل كبير وبشكل مقنع لماذا من غير المقبول بالنسبة لروسيا ضمان أمن أوكرانيا من خلال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن ذلك سيكون بمثابة هجوم مباشر على أمن روسيا".وأضاف: "إننا مقتنعون بأنه من الممكن البحث عن طرق أخرى لضمان أمن ليس فقط أوكرانيا، ولكن أيضًا جميع دول منطقتنا، بما في ذلك روسيا".وأضاف لافروف: "البحث عن مثل هذه السبل هو جزء من مبادرتنا، التي تحدثنا عنها بالفعل اليوم، والتي ناقشناها مع الولايات المتحدة والتي لا تنطوي على تنازلات أحادية الجانب لروسيا لضمان أمنها، ولكنها تنطوي على الموافقة على مبادئ لضمان أمن الجميع، بما في ذلك الأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط، ونحن على استعداد لمناقشة هذه الخيارات فقط".هذا وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الخميس، عن الحاجة إلى وثيقة عالمية بشأن الأمن تتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا وتوقع عليها كل من روسيا والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يلتقي لافروف وبلينكن، الأسبوع المقبل، في أوروبا، وذلك بعدما وافق وزير الخارجية الروسي على دعوة نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي وجهها يوم الخميس الماضي، لعقد لقاء لبحث إمكانية حل الأزمة بشأن أوكرانيا بالوسائل السلمية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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