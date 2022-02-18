https://arabic.sputniknews.com/20220218/الخارجية-الفرنسية-كل-شيء-وارد-في-الأزمة-الأوكرانية-1058794321.html
الخارجية الفرنسية: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية
الخارجية الفرنسية: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن "كل شيء وارد"، فيما يتعلق بما سيحدث على الحدود الأوكرانية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:59+0000
2022-02-18T09:59+0000
2022-02-18T09:59+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101644/78/1016447883_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e70ab308ff5e08a6f174e7cc709c4c9a.jpg
وأضاف لو دريان في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية، اليوم الجمعة، أن "كل شيء وارد، سواء غزو واسع من قبل القوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو مواصلة المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة".هذا وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في وقت سابق من اليوم، إن روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر عبر "مطالب تعود إلى الحرب الباردة"، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، من الجمعة إلى الأحد؛ لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.ويعقد هذا المؤتمر السنوي في ذروة توتر بين موسكو والغرب، الذي يخشى من أن تكون القوات الروسية تستعد لغزو أوكرانيا.وقالت بيربوك إن غياب لافروف يشكل ”فرصة“ ضائعة، مضيفة أنه "في هذا الوضع الحالي الخطير جدا تحديدا كان من المهم للغاية مقابلة ممثلين روس".وقالت إن هذا الاجتماع لوزراء خارجية ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع حاليا، وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وإيطاليا، سيسمح بتوجيه "رسالة وحدة".وأكدت أن "التصريحات عن الرغبة في حوار يجب أن تكون مدعومة بعروض حقيقية للحوار، والإعلانات عن انسحاب للقوات يجب أن ترافقها انسحابات يمكن التحقق منها".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزير-الدفاع-الأوكراني-نسبة-احتمال-حدوث-تصعيد-واسع-النطاق-في-دونباس-منخفضة---1058792185.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101644/78/1016447883_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f421571dd0be799ef096c72eef528ddb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
الخارجية الفرنسية: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن "كل شيء وارد"، فيما يتعلق بما سيحدث على الحدود الأوكرانية.
وأضاف لو دريان في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية، اليوم الجمعة، أن "كل شيء وارد، سواء غزو واسع من قبل القوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو مواصلة المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة".
هذا وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في وقت سابق من اليوم، إن روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر عبر "مطالب تعود إلى الحرب الباردة"، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.
وأضافت بيربوك في بيان، أنّه "مع نشر غير مسبوق لقوات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى الحرب الباردة، تتحدى روسيا المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي". ودعت بيربوك موسكو إلى إظهار "جهود جدية لخفض التصعيد".
ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، من الجمعة إلى الأحد؛ لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.
ويعقد هذا المؤتمر السنوي في ذروة توتر بين موسكو والغرب
، الذي يخشى من أن تكون القوات الروسية تستعد لغزو أوكرانيا.
وقالت بيربوك إن غياب لافروف يشكل ”فرصة“ ضائعة، مضيفة أنه "في هذا الوضع الحالي الخطير جدا تحديدا كان من المهم للغاية مقابلة ممثلين روس".
وقالت إن هذا الاجتماع لوزراء خارجية ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع حاليا، وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وإيطاليا، سيسمح بتوجيه "رسالة وحدة".
وأضافت: "نحن مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع. حتى خطوات صغيرة باتجاه السلام أفضل من خطوات كبيرة باتجاه الحرب، لكننا بحاجة إلى إجراءات جدية لخفض التصعيد من قبل روسيا".
وأكدت أن "التصريحات عن الرغبة في حوار يجب أن تكون مدعومة بعروض حقيقية للحوار، والإعلانات عن انسحاب للقوات يجب أن ترافقها انسحابات يمكن التحقق منها".