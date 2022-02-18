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الخارجية الفرنسية: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية

الخارجية الفرنسية: كل شيء وارد في الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن "كل شيء وارد"، فيما يتعلق بما سيحدث على الحدود الأوكرانية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T09:59+0000

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وأضاف لو دريان في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية، اليوم الجمعة، أن "كل شيء وارد، سواء غزو واسع من قبل القوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو مواصلة المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة".هذا وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في وقت سابق من اليوم، إن روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر عبر "مطالب تعود إلى الحرب الباردة"، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون رفيعو المستوى في ميونيخ، جنوبي ألمانيا، من الجمعة إلى الأحد؛ لإجراء مناقشات حول قضايا الدفاع والأمن.ويعقد هذا المؤتمر السنوي في ذروة توتر بين موسكو والغرب، الذي يخشى من أن تكون القوات الروسية تستعد لغزو أوكرانيا.وقالت بيربوك إن غياب لافروف يشكل ”فرصة“ ضائعة، مضيفة أنه "في هذا الوضع الحالي الخطير جدا تحديدا كان من المهم للغاية مقابلة ممثلين روس".وقالت إن هذا الاجتماع لوزراء خارجية ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع حاليا، وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وإيطاليا، سيسمح بتوجيه "رسالة وحدة".وأكدت أن "التصريحات عن الرغبة في حوار يجب أن تكون مدعومة بعروض حقيقية للحوار، والإعلانات عن انسحاب للقوات يجب أن ترافقها انسحابات يمكن التحقق منها".

https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزير-الدفاع-الأوكراني-نسبة-احتمال-حدوث-تصعيد-واسع-النطاق-في-دونباس-منخفضة---1058792185.html

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