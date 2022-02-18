https://arabic.sputniknews.com/20220218/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-المزيد-من-الدبابات-والقوات-إلى-قواعد-تمركزها-الدائم-فيديو-1058791379.html
الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو
الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو
أعلن الجيش الروسي، مواصلة عودة المزيد من الدبابات والقوات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، إلى مكان تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:45+0000
2022-02-18T08:45+0000
2022-02-18T08:57+0000
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "رتلا عسكريا آخر يضم أفرادا ومعدات عسكرية ودبابات في المنطقة العسكرية الغربية شرعت في العودة إلى نقطة تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات".وأوضحت أن الدبابات والعربات المدرعة سيتم نقلها عبر السكك الحديد، وسيبلغ طول الطريق حوالي ألف كيلومتر.وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تواصل سلسلة من التدريبات العسكرية التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية.وبعد الانتهاء من التدريبات، بدأت وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، في العودة إلى قواعد تمركزها الدائمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الدفاع-البريطانية-تنشر-خريطة-الهجوم-الروسي-المزعوم-على-أوكرانيا-صورة-1058789742.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو
08:45 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الروسي، مواصلة عودة المزيد من الدبابات والقوات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، إلى مكان تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية
في بيان أن "رتلا عسكريا آخر يضم أفرادا ومعدات عسكرية ودبابات في المنطقة العسكرية الغربية شرعت في العودة إلى نقطة تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات".
وأوضحت أن الدبابات والعربات المدرعة سيتم نقلها عبر السكك الحديد، وسيبلغ طول الطريق حوالي ألف كيلومتر.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تواصل سلسلة من التدريبات العسكرية التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية.
وبعد الانتهاء من التدريبات، بدأت وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية
، في العودة إلى قواعد تمركزها الدائمة.