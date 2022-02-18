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الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو
الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو
أعلن الجيش الروسي، مواصلة عودة المزيد من الدبابات والقوات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، إلى مكان تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:45+0000
2022-02-18T08:57+0000
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "رتلا عسكريا آخر يضم أفرادا ومعدات عسكرية ودبابات في المنطقة العسكرية الغربية شرعت في العودة إلى نقطة تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات".وأوضحت أن الدبابات والعربات المدرعة سيتم نقلها عبر السكك الحديد، وسيبلغ طول الطريق حوالي ألف كيلومتر.وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تواصل سلسلة من التدريبات العسكرية التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية.وبعد الانتهاء من التدريبات، بدأت وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، في العودة إلى قواعد تمركزها الدائمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الدفاع-البريطانية-تنشر-خريطة-الهجوم-الروسي-المزعوم-على-أوكرانيا-صورة-1058789742.html
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روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن عودة المزيد من الدبابات والقوات إلى قواعد تمركزها الدائم... فيديو

08:45 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYتعود الدبابات الروسية من وحدات المنطقة العسكرية الغربية بعد التدريبات إلى مواقع انتشارها الدائمة، في مكان غير معروف في روسيا، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة في 15 فبراير 2022.
تعود الدبابات الروسية من وحدات المنطقة العسكرية الغربية بعد التدريبات إلى مواقع انتشارها الدائمة، في مكان غير معروف في روسيا، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة في 15 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أعلن الجيش الروسي، مواصلة عودة المزيد من الدبابات والقوات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، إلى مكان تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "رتلا عسكريا آخر يضم أفرادا ومعدات عسكرية ودبابات في المنطقة العسكرية الغربية شرعت في العودة إلى نقطة تمركزها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات".
وأوضحت أن الدبابات والعربات المدرعة سيتم نقلها عبر السكك الحديد، وسيبلغ طول الطريق حوالي ألف كيلومتر.
وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تواصل سلسلة من التدريبات العسكرية التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية.
وبعد الانتهاء من التدريبات، بدأت وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، في العودة إلى قواعد تمركزها الدائمة.
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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