https://arabic.sputniknews.com/20220218/الرئيس-التونسي-يعلن-تمديد-حالة-الطوارئ-إلى-نهاية-2022-1058831343.html
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2022. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:21+0000
2022-02-18T18:21+0000
2022-02-18T18:21+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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أعلنت عن ذلك الصحيفة الرسمية الجزائرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وأفادت الوكالة أن القرار الرئاسي صدر في العدد الأخيرة من صحفية "الرائد" التونسية، والذي ينص فصله الأول على التمديد في حالة الطوارئ في كافة أنحاء تونس، ابتداء من غد السبت الموافق 19 فبراير/ شباط الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.يشار إلى أن تونس تخضع لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية.وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزيرة-تونسية-تكشف-عن-اعتزام-الحكومة-رفع-أسعار-الكهرباء-والمحروقات-1058800397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2022.
أعلنت عن ذلك الصحيفة الرسمية الجزائرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء
.
وأفادت الوكالة أن القرار الرئاسي صدر في العدد الأخيرة من صحفية "الرائد" التونسية، والذي ينص فصله الأول على التمديد في حالة الطوارئ في كافة أنحاء تونس، ابتداء من غد السبت الموافق 19 فبراير/ شباط الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يشار إلى أن تونس تخضع لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية.
وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.