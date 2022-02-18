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الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي ‏‏2022.‏ 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:21+0000
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أخبار تونس اليوم
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أعلنت عن ذلك الصحيفة الرسمية الجزائرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وأفادت الوكالة أن القرار الرئاسي صدر في العدد الأخيرة من صحفية "الرائد" التونسية، والذي ينص فصله الأول على التمديد في حالة الطوارئ في كافة أنحاء تونس، ابتداء من غد السبت الموافق 19 فبراير/ شباط الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.يشار إلى أن تونس تخضع لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية.وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وزيرة-تونسية-تكشف-عن-اعتزام-الحكومة-رفع-أسعار-الكهرباء-والمحروقات-1058800397.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022

18:21 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي ‏‏2022.‏
أعلنت عن ذلك الصحيفة الرسمية الجزائرية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأفادت الوكالة أن القرار الرئاسي صدر في العدد الأخيرة من صحفية "الرائد" التونسية، والذي ينص فصله الأول على التمديد في حالة الطوارئ في كافة أنحاء تونس، ابتداء من غد السبت الموافق 19 فبراير/ شباط الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
مدينة تونس، تونس 27 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
وزيرة تونسية تكشف عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات
11:45 GMT
يشار إلى أن تونس تخضع لحالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة التونسية.
وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
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