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https://arabic.sputniknews.com/20220218/السعودية-تعلق-سفر-مواطنيها-إلى-16-دولة-بسبب-كورونا-1058785552.html
السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا
السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا
علقت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T05:45+0000
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العالم العربي
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وضمت القائمة التي نشرت على الصفحة الخاصة في "تويتر" لـ"الجوازت السعودية"، قائمة دول ضمت: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.
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العالم العربي

السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

05:45 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 18.02.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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علقت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وضمت القائمة التي نشرت على الصفحة الخاصة في "تويتر" لـ"الجوازت السعودية"، قائمة دول ضمت: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.
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