السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا
05:45 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 18.02.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
© AP Photo / Amr Nabil
علقت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وضمت القائمة التي نشرت على الصفحة الخاصة في "تويتر" لـ"الجوازت السعودية"، قائمة دول ضمت: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 17, 2022
هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1569) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله، وتسجيل (2847) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (704,896) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/21bNcA7kgN— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 17, 2022