https://arabic.sputniknews.com/20220218/السعودية-تقر-تعديلا-على-لائحة-الذوق-العام-منها-دخول-المساجد-بالـشورت-1058817391.html
السعودية تقر تعديلا على لائحة الذوق العام... منها دخول المساجد بالـ"شورت"
السعودية تقر تعديلا على لائحة الذوق العام... منها دخول المساجد بالـ"شورت"
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إقرار تعديل جديد على لائحة الذوق العام في المملكة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:20+0000
2022-02-18T14:20+0000
2022-02-18T14:20+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأقر وزير الداخلية السعودي، تعديلا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.وتم إضافة مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، التي كانت تضم 19 مخالفة، والتي أصبحت بعد الإقرار الجديد 20 مخالفة.وأضيف للائحة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد، والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.وكانت اللائحة دخلت حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.وتشمل مخالفات الذوق العام، 4 بنود، وهي التصرفات الخادشة للحياء، رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، وارتداء الملابس غير اللائقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/السعودية-تحذر-المواطنين-والمقيمين-من-مخالفة-عقوبتها-قد-تصل-إلى-10-آلاف-ريال-1055149858.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية تقر تعديلا على لائحة الذوق العام... منها دخول المساجد بالـ"شورت"
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إقرار تعديل جديد على لائحة الذوق العام في المملكة.
وأقر وزير الداخلية السعودي، تعديلا على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ
" السعودية.
وتم إضافة مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، التي كانت تضم 19 مخالفة، والتي أصبحت بعد الإقرار الجديد 20 مخالفة.
وأضيف للائحة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد، والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.
وكانت اللائحة دخلت حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.
وتشمل مخالفات الذوق العام
، 4 بنود، وهي التصرفات الخادشة للحياء، رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، وارتداء الملابس غير اللائقة.