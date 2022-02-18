https://arabic.sputniknews.com/20220218/السعودية-حقيقة-العمل-4-أيام-فقط-في-الأسبوع-1058800059.html
السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع
السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع
كشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة، بشأن تغيير نظام العمل إلى 4 أيام فقط في الأسبوع. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:38+0000
2022-02-18T11:38+0000
2022-02-18T11:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الوزارة في بيان لها: "لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.وأضاف البيان أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل وتقوم بمراجعة دورية للأنظمة المعمول بها بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية".يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، كان قد رد على أنباء بشأن وجود نية إلى تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل.وصرح الوزير بأن "هدفنا خلق الوظائف في النظام الجديد، وهناك دراسة لنظام العمل والهدف هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين".وأكد الوزير أنه "من المهم عند وضع ساعات العمل أن يكون السوق جاذب ويخلق وظائف، نحن اليوم نحرص على أن النظام الجديد يكون جاذب للوظائف وبالتالي نخلق وظائف أكثر".وأشار الراجحي إلى أن "عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف شاب وشابة، وهو رقم تاريخي غير مسبوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/توضيح-لوزير-الموارد-البشرية-السعودي-بشأن-إجازة-يوم-التأسيس-1057441305.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع
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كشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة، بشأن تغيير نظام العمل إلى 4 أيام فقط في الأسبوع.
وقالت الوزارة في بيان لها: "لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.
وأضاف البيان أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل وتقوم بمراجعة دورية للأنظمة المعمول بها بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية".
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية
، أحمد الراجحي، كان قد رد على أنباء بشأن وجود نية إلى تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل.
وصرح الوزير بأن "هدفنا خلق الوظائف في النظام الجديد، وهناك دراسة لنظام العمل والهدف هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين".
وأكد الوزير أنه "من المهم عند وضع ساعات العمل أن يكون السوق جاذب ويخلق وظائف، نحن اليوم نحرص على أن النظام الجديد يكون جاذب للوظائف وبالتالي نخلق وظائف أكثر".
وأشار الراجحي إلى أن "عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف شاب وشابة، وهو رقم تاريخي غير مسبوق".