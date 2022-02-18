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https://arabic.sputniknews.com/20220218/السفارة-الروسية-في-القاهرة-أمريكا-والناتو-يشنان-حربا-نفسية-حقيقية-على-روسيا-1058796779.html
السفارة الروسية في القاهرة: أمريكا والناتو يشنان حربا نفسية حقيقية على روسيا
السفارة الروسية في القاهرة: أمريكا والناتو يشنان حربا نفسية حقيقية على روسيا
صرحت السفارة الروسية في مصر، أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يستخدمان معلومات مضللة لخلق حالة من الهيستريا بشأن الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا، مشيرة إلى... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:48+0000
2022-02-18T10:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار دونباس
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وأضافت السفارة في بيان اليوم الجمعة، أن الأمريكيين يعملون على افتعال حرب بين الروس والأوكران.وأوضحت أن واشنطن تدفع النظام في كييف لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس، ومن بينهم العديد من المواطنين الروس.وعلى الرغم من هذه الاستفزازات، أكدت السفارة أن "روسيا لن تهاجم أحدا".وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية التي تسيطر عليها واشنطن تقوم بقصف أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بقذائف الهاون منذ أمس 17 فبراير، بحثا عن ثغرات في دفاعها.وذكرت أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم على دونباس تحت غطاء الدعاية الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الدفاع-البريطانية-تنشر-خريطة-الهجوم-الروسي-المزعوم-على-أوكرانيا-صورة-1058789742.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, جمهورية لوغانسك الشعبية

السفارة الروسية في القاهرة: أمريكا والناتو يشنان حربا نفسية حقيقية على روسيا

10:48 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرحت السفارة الروسية في مصر، أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يستخدمان معلومات مضللة لخلق حالة من الهيستريا بشأن الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا، مشيرة إلى أنهما يشنان حربا نفسية حقيقية ضد موسكو.
وأضافت السفارة في بيان اليوم الجمعة، أن الأمريكيين يعملون على افتعال حرب بين الروس والأوكران.
وأوضحت أن واشنطن تدفع النظام في كييف لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس، ومن بينهم العديد من المواطنين الروس.
وعلى الرغم من هذه الاستفزازات، أكدت السفارة أن "روسيا لن تهاجم أحدا".
وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية التي تسيطر عليها واشنطن تقوم بقصف أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بقذائف الهاون منذ أمس 17 فبراير، بحثا عن ثغرات في دفاعها.
وذكرت أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم على دونباس تحت غطاء الدعاية الغربية.
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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