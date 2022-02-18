https://arabic.sputniknews.com/20220218/السيسي-يؤكد-للمنفي-استمرار-ثوابت-الموقف-المصري-تجاه-ليبيا-1058795147.html
السيسي يؤكد للمنفي استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا
السيسي يؤكد للمنفي استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:16+0000
2022-02-18T10:16+0000
2022-02-18T10:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
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وجاء ذلك خلال لقائهما في مقر إقامة الرئيس المصري في العاصمة البلجيكية بروكسل.وحسب بيان الرئاسة المصرية، بحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار فيها.وأشار الرئيس المصري إلى استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.وشدد السيسي على حرص مصر لتعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقديره للمساندة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، خاصة عن طريق الإسهام في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا.
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السيسي يؤكد للمنفي استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.
وجاء ذلك خلال لقائهما في مقر إقامة الرئيس المصري في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، بحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا
وجهود استعادة الأمن والاستقرار فيها.
وأشار الرئيس المصري إلى استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وشدد السيسي على حرص مصر
لتعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.
بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقديره للمساندة المصرية بقيادة الرئيس السيسي
، خاصة عن طريق الإسهام في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا.