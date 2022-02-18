https://arabic.sputniknews.com/20220218/السيسي-يدعو-الشركاء-الدوليين-إلى-سد-الاحتياجات-الصحية-لقارة-أفريقيا-1058812820.html
السيسي يدعو الشركاء الدوليين إلى سد الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا
السيسي يدعو الشركاء الدوليين إلى سد الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشركاء الدوليين إلى سد الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:00+0000
2022-02-18T13:00+0000
2022-02-18T13:00+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "مصراوي" مطالبته للمجتمع الدولي بتعزيز الآليات ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية - الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، للإعلان عن الدول الأفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.وخلال مشاركته، أعرب الرئيس المصري عن تقديره لاختيار بلاده ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.ووصف السيسي هذا الحدث بأنه "انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك".ولفت السيسي إلى أن حصول عدد من الدول الأفريقية على تكنولوجيا mRNA سيسهم في تمكين الدول الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في المجال الصحي.وأضاف السيسي أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به بلاده في مجال إنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية، استناداً إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السيسي يدعو الشركاء الدوليين إلى سد الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا
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دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشركاء الدوليين إلى سد الاحتياجات الصحية لقارة أفريقيا وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وذكر موقع "مصراوي"
مطالبته للمجتمع الدولي بتعزيز الآليات ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية - الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، للإعلان عن الدول الأفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.
وخلال مشاركته، أعرب الرئيس المصري عن تقديره لاختيار بلاده ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.
ووصف السيسي هذا الحدث بأنه "انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك".
ولفت السيسي إلى أن حصول عدد من الدول الأفريقية على تكنولوجيا mRNA سيسهم في تمكين الدول الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في المجال الصحي.
وأضاف السيسي أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به بلاده في مجال إنتاج اللقاحات
، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية، استناداً إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.