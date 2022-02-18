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السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين
السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:44+0000
2022-02-18T14:44+0000
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وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي عقد لقاء جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية الأفريقية.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، القمة الأوروبية الأفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.كما التقى السيسي عددا من رؤساء الدول الأفريقية، منهم الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس النيجيري محمد بوهاري.
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أخبار مصر الآن

السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين

14:44 GMT 18.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالقمة الأوروبية الأفريقية
القمة الأوروبية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي.
وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي عقد لقاء جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، القمة الأوروبية الأفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كما التقى السيسي عددا من رؤساء الدول الأفريقية، منهم الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس النيجيري محمد بوهاري.
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