https://arabic.sputniknews.com/20220218/السيسي-يلتقي-رئيسي-المجلس-والمفوضية-الأوروبيين-1058819004.html
السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين
السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:44+0000
2022-02-18T14:44+0000
2022-02-18T14:44+0000
أخبار مصر الآن
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وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي عقد لقاء جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية الأفريقية.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، القمة الأوروبية الأفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.كما التقى السيسي عددا من رؤساء الدول الأفريقية، منهم الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس النيجيري محمد بوهاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
السيسي يلتقي رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين
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التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي.
وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي عقد لقاء جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، القمة الأوروبية الأفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كما التقى السيسي عددا من رؤساء الدول الأفريقية
، منهم الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس النيجيري محمد بوهاري.