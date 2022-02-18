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الشرطة الكندية تبدأ اعتقال المتظاهرين في أوتاوا
الشرطة الكندية تبدأ اعتقال المتظاهرين في أوتاوا
بدأت الشرطة الكندية في اعتقال المتظاهرين، اليوم الجمعة، وذلك في محاولة لكسر الحصار الذي استمر 3 ‏أسابيع في العاصمة الكندية أوتاوا من قبل مئات من سائقي الشاحنات... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:06+0000
2022-02-18T15:06+0000
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وشوهد ضباط بعضهم يحمل أسلحة آلية ويرتدون زي الوحدات التكتيكية، وهم يتجهون من باب إلى باب على طول صف من الشاحنات والمخيمات والمركبات الأخرى المتوقفة في شوارع أوتاوا المغطاة بالثلوج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين استسلموا وتم احتجازهم، بينما شوهد بعضهم الآخر وهم يقتادون مكبلين بالأصفاد، واقتيد شخص واحد بعيدا وكان يحمل لافتة كتب عليها "فوضوا الحرية"، ردا على تفويضات "كورونا" الإلزامية.واتخذت الشرطة الكندية أول تحرك لها لإنهاء الحصار في وقت متأخر من أمس الخميس، باعتقال اثنين من قادة الاحتجاج الرئيسيين، كما انهم أغلقوا الكثير من منطقة وسط المدينة أمام الغرباء، لمنعهم من القدوم لمساعدة المحتجين على غرار "قافلة الحرية".وكانت العاصمة الكندية أوتاوا تمثل آخر معقل لحركة الاحتجاج، بعد مرور 3 أسابيع من المظاهرات والحصار الذي أغلق المعابر الحدودية إلى أمريكا، وتسبب في أضرار اقتصادية لكلا البلدين، وخلق أزمة سياسية لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.وخلال الأسابيع الماضية، ترددت السلطات في التحرك ضد العديد من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، خوفا من العنف، وجذبت المظاهرات متطرفين يمينيين ومحاربين قدامى بعضهم مسلح.وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن يوم الاثنين الماضي فرض قانون الطوارئ الكندي، الذي يمكّن سلطات إنفاذ القانون من إعلان الحظر غير القانوني، وسحب الشاحنات، واعتقال السائقين، وتعليق تراخيصهم، وتجميد حساباتهم البنكية.ومن المقرر أن يمثل الزعيمان اللذان اعتقلا في وقت متأخر من أمس الخميس أمام المحكمة اليوم الجمعة، ومن بين التهم الموجهة لهما الأذى وعرقلة عمل الشرطة.وفي يوم الجمعة الماضي، وعد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي، بأنه سيتخذ ‏إجراءات سريعة لإنفاذ القانون، وذلك ردا على احتجاجات سائقي الشاحنات على تفويض اللقاح ضد ‏‏"كوفيد-19".
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أخبار كندا, العالم

الشرطة الكندية تبدأ اعتقال المتظاهرين في أوتاوا

15:06 GMT 18.02.2022
© REUTERS / CARLOS OSORIOضباط الشرطة الكندية يحتجزون رجلا، بينما يواصل سائقو الشاحنات وأنصاره الاحتجاج على تفويضات لقاح فيروس كورونا في أوتاوا، أونتاريو، كندا، 18 فبراير/ شباط 2022
ضباط الشرطة الكندية يحتجزون رجلا، بينما يواصل سائقو الشاحنات وأنصاره الاحتجاج على تفويضات لقاح فيروس كورونا في أوتاوا، أونتاريو، كندا، 18 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
ضباط الشرطة الكندية يحتجزون رجلا، بينما يواصل سائقو الشاحنات وأنصاره الاحتجاج على تفويضات لقاح فيروس كورونا في أوتاوا، أونتاريو، كندا، 18 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / CARLOS OSORIO
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بدأت الشرطة الكندية في اعتقال المتظاهرين، اليوم الجمعة، وذلك في محاولة لكسر الحصار الذي استمر 3 ‏أسابيع في العاصمة الكندية أوتاوا من قبل مئات من سائقي الشاحنات المحتجين على قيود فيروس ‏‏"كورونا" في البلاد.‏
وشوهد ضباط بعضهم يحمل أسلحة آلية ويرتدون زي الوحدات التكتيكية، وهم يتجهون من باب إلى باب على طول صف من الشاحنات والمخيمات والمركبات الأخرى المتوقفة في شوارع أوتاوا المغطاة بالثلوج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين استسلموا وتم احتجازهم، بينما شوهد بعضهم الآخر وهم يقتادون مكبلين بالأصفاد، واقتيد شخص واحد بعيدا وكان يحمل لافتة كتب عليها "فوضوا الحرية"، ردا على تفويضات "كورونا" الإلزامية.
واتخذت الشرطة الكندية أول تحرك لها لإنهاء الحصار في وقت متأخر من أمس الخميس، باعتقال اثنين من قادة الاحتجاج الرئيسيين، كما انهم أغلقوا الكثير من منطقة وسط المدينة أمام الغرباء، لمنعهم من القدوم لمساعدة المحتجين على غرار "قافلة الحرية".
وكانت العاصمة الكندية أوتاوا تمثل آخر معقل لحركة الاحتجاج، بعد مرور 3 أسابيع من المظاهرات والحصار الذي أغلق المعابر الحدودية إلى أمريكا، وتسبب في أضرار اقتصادية لكلا البلدين، وخلق أزمة سياسية لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
وخلال الأسابيع الماضية، ترددت السلطات في التحرك ضد العديد من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، خوفا من العنف، وجذبت المظاهرات متطرفين يمينيين ومحاربين قدامى بعضهم مسلح.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن يوم الاثنين الماضي فرض قانون الطوارئ الكندي، الذي يمكّن سلطات إنفاذ القانون من إعلان الحظر غير القانوني، وسحب الشاحنات، واعتقال السائقين، وتعليق تراخيصهم، وتجميد حساباتهم البنكية.
ومن المقرر أن يمثل الزعيمان اللذان اعتقلا في وقت متأخر من أمس الخميس أمام المحكمة اليوم الجمعة، ومن بين التهم الموجهة لهما الأذى وعرقلة عمل الشرطة.
وفي يوم الجمعة الماضي، وعد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي، بأنه سيتخذ ‏إجراءات سريعة لإنفاذ القانون، وذلك ردا على احتجاجات سائقي الشاحنات على تفويض اللقاح ضد ‏‏"كوفيد-19".
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