https://arabic.sputniknews.com/20220218/الصدر-يوجه-رسائل-حازمة-لمن-يقف-ضد-تشكيل-حكومة-أغلبية-1058815734.html
الصدر يوجه رسائل حازمة لمن يقف ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية
الصدر يوجه رسائل حازمة لمن يقف ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية
وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رسائل حازمة، اليوم الجمعة، مؤكدا أنه "لن يسمح للفساد والإرهاب بأن يتحكم بالعراق". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:03+0000
2022-02-18T14:03+0000
2022-02-18T14:05+0000
أخبار العراق اليوم
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وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر": "لن نعيد البلاد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود"، مؤكدا على أن "أغلبية الشعب العراقي يقف مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".وكان الصدر دعا مؤخرا، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة"، مشددا على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.وأخفق البرلمان العراقي الأسبوع الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الصدر يوجه رسائل حازمة لمن يقف ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية
14:03 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رسائل حازمة، اليوم الجمعة، مؤكدا أنه "لن يسمح للفساد والإرهاب بأن يتحكم بالعراق".
وأضاف الصدر، عبر حسابه على "تويتر": "لن نعيد البلاد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود"، مؤكدا على أن "أغلبية الشعب العراقي يقف مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وكان الصدر دعا مؤخرا، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية
بعيدة عن الكعكة"، مشددا على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.
وأخفق البرلمان العراقي الأسبوع الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.