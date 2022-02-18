https://arabic.sputniknews.com/20220218/الطراد-موسكو-يطلق-النار-في-البحر-الأسود-فيديو-1058785156.html
الطراد "موسكو" يطلق النار في البحر الأسود... فيديو
الطراد "موسكو" يطلق النار في البحر الأسود... فيديو
أطلقت سفينة قيادة أسطول البحر الأسود، طراد صواريخ الحرس موسكو، نيران من المدفعية في البحر الأسود في إطار التدريبات، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T04:56+0000
2022-02-18T04:56+0000
2022-02-18T04:56+0000
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "أطقت السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود، طراد صواريخ الحرس موسكو، نيران من المدفعية على ساحات تدريب قتالية في البحر الأسود في إطار مناورات القوات البحرية والطيران البحري والقوات الساحلية بقيادة قائد الأسطول الأميرال إيغور أوسيبوف".وبحسب خطة التمرين، تم استخدام أنظمة مدفعية لصد هجوم جوي لعدو وافتراضي كان يحاول شن هجوم صاروخي على قواعد قوات الأسطول. كأهداف جوية، تم استخدام قنابل جوية مضيئة، تم إسقاطها في نطاقات التدريب القتالي من أطقم طائرات الطيران البحري.بالإضافة إلى ذلك، في إطار من التدريبات، أطلقت الأطقم القتالية لطراد صواريخ موسكو نيرانًا مدفعية على أهداف سطحية. لتقليد سفن العدو على مسافات طويلة، تم استخدام الدروع المستهدفة للسفن، ولإطلاق النار على مسافات قصيرة، تم استخدام نماذج من الألغام البحرية العائمة.وأكدت الخدمة الصحفية للأسطول أنه "إجمالاً، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، أصيب أكثر من 50 هدفًا بحريًا وجويًا لعدو افتراضي".وأجريت التدريبات وفق خطة الإعداد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطراد "موسكو" يطلق النار في البحر الأسود... فيديو
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أطلقت سفينة قيادة أسطول البحر الأسود، طراد صواريخ الحرس موسكو، نيران من المدفعية في البحر الأسود في إطار التدريبات، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود.
وجاء في التقرير: "أطقت السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود، طراد صواريخ الحرس موسكو، نيران من المدفعية على ساحات تدريب قتالية في البحر الأسود في إطار مناورات القوات البحرية والطيران البحري والقوات الساحلية بقيادة قائد الأسطول الأميرال إيغور أوسيبوف".
وبحسب خطة التمرين، تم استخدام أنظمة مدفعية لصد هجوم جوي لعدو وافتراضي كان يحاول شن هجوم صاروخي على قواعد قوات الأسطول. كأهداف جوية، تم استخدام قنابل جوية مضيئة، تم إسقاطها في نطاقات التدريب القتالي من أطقم طائرات الطيران البحري.
بالإضافة إلى ذلك، في إطار من التدريبات، أطلقت الأطقم القتالية لطراد صواريخ موسكو نيرانًا مدفعية على أهداف سطحية. لتقليد سفن العدو على مسافات طويلة، تم استخدام الدروع المستهدفة للسفن، ولإطلاق النار على مسافات قصيرة، تم استخدام نماذج من الألغام البحرية العائمة.
وأكدت الخدمة الصحفية للأسطول أنه "إجمالاً، أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار، أصيب أكثر من 50 هدفًا بحريًا وجويًا لعدو افتراضي".
وأجريت التدريبات وفق خطة الإعداد.