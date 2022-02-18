https://arabic.sputniknews.com/20220218/العالم-الرقمي-يهدد-ألعاب-الفيديو-بالزوال-1058800691.html
العالم الرقمي يهدد ألعاب الفيديو بالزوال
العالم الرقمي يهدد ألعاب الفيديو بالزوال
أصبح ناشرو ألعاب الفيديو أقل عرضة لنشر موادهم على الأقراص المادية، مفضلين التوزيع الرقمي. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:49+0000
2022-02-18T11:49+0000
2022-02-18T11:49+0000
منوعات
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وبحسب منشور "Ars Technica"، من 2018 إلى 2021، انخفض عدد الألعاب التي تم إصدارها في الولايات المتحدة على محركات الأقراص بنسبة 30%، وزاد عدد الألعاب التي تم إصدارها رقميًا بين عامي 2020 و2021 بنسبة 64%.وفي هذا الصدد، يتوقع المحللون الاختفاء التدريجي للألعاب التي تم إطلاقها على الأقراص.ويستشهد الخبراء بالبيانات التي تشير إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد ألعاب وحدة التحكم التي تم إصدارها حصريًا بتنسيق رقمي من 75 إلى 90%.هذا الوضع يتطور بشكل غير متساو عبر منصات مختلفة. لذلك، في غضون ثلاث سنوات، انخفض عدد الإصدارات المادية على "بلايستيشن" بنسبة 38%.يقول التقرير إن سوق الألعاب المادية لن يختفي بين عشية وضحاها، لكن الاتجاه الهبوطي واضح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
العالم الرقمي يهدد ألعاب الفيديو بالزوال
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أصبح ناشرو ألعاب الفيديو أقل عرضة لنشر موادهم على الأقراص المادية، مفضلين التوزيع الرقمي.
وبحسب منشور
"Ars Technica"، من 2018 إلى 2021، انخفض عدد الألعاب التي تم إصدارها في الولايات المتحدة على محركات الأقراص بنسبة 30%، وزاد عدد الألعاب التي تم إصدارها رقميًا بين عامي 2020 و2021 بنسبة 64%.
وفي هذا الصدد، يتوقع المحللون الاختفاء التدريجي للألعاب التي تم إطلاقها على الأقراص.
ويستشهد الخبراء بالبيانات التي تشير إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد ألعاب وحدة التحكم التي تم إصدارها حصريًا بتنسيق رقمي من 75 إلى 90%.
هذا الوضع يتطور بشكل غير متساو عبر منصات مختلفة. لذلك، في غضون ثلاث سنوات، انخفض عدد الإصدارات المادية على "بلايستيشن" بنسبة 38%.
يقول التقرير إن سوق الألعاب المادية لن يختفي بين عشية وضحاها، لكن الاتجاه الهبوطي واضح.