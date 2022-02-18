https://arabic.sputniknews.com/20220218/القهوة-تساعد-في-إبطاء-عملية-الشيخوخة-1058797614.html

القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة

القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة

ليس سرا أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T11:19+0000

2022-02-18T11:19+0000

2022-02-18T11:19+0000

مجتمع

علوم

القهوة

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كثير من المعمرين في مختلف البلدان يشربونها يوميًا لأنها تمنحهم الطاقة، كما كتب موقع "إيت زيس نت زات". يشرح مؤلف المقال كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من القهوة.ستتمكن من الحصول على أقصى فوائد القهوة إذا شربتها سوداءالقهوة ليست مجرد مشروب يجعل الناس ينهضون من الفراش في الصباح. له العديد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك القدرة على التنشيط الفوري، وكذلك توفير الوقاية من العديد من الأمراض.هذا يجعل القهوة واحدة من أفضل المشروبات للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة.فوائد القهوة السوداءإذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فإنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وكذلك خطر الوفاة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك القهوة على محاربة الأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة.في حين أن فوائد القهوة لا يمكن إنكارها، فمن المهم أن تفكر بالضبط في كيفية شربها وما تضيفه إلى فنجان القهوة الصباحي.ضرر السكر في قهوتكإذا كنت تحب القهوة مع السكر والقشدة، فأنت لست وحدك. ومع ذلك، تظهر الأدلة البحثية أن تناول الكثير من السكر يؤثر سلبًا على صحتك. أي أن السكر يمكن أن يقلل الخصائص المفيدة للقهوة.أظهرت نتائج دراسة كبيرة شملت 430 ألف شخص، ونشرت في المجلة الدولية للسرطان، أن الاستهلاك المفرط للسكر المضاف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمريء.بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من السكر المضاف في النظام الغذائي مع مرور الوقت يسرع من عملية شيخوخة الخلايا، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل مع تقدم العمر.الاستنتاج الرئيسيإذا كنت تحب القهوة، فلا تتردد في شربها! إذا كنت تشرب القهوة السوداء، فسوف تجلب لك مع مرور الوقت الكثير من الفوائد. وهذا يعني أن القهوة هي إضافة رائعة لنمط حياة صحي.

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مجتمع, علوم, القهوة