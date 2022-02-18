https://arabic.sputniknews.com/20220218/القهوة-تساعد-في-إبطاء-عملية-الشيخوخة-1058797614.html
القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة
القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة
ليس سرا أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:19+0000
2022-02-18T11:19+0000
2022-02-18T11:19+0000
مجتمع
علوم
القهوة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749034_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_c5d47e4bd17d0d969fdff2cc324ad9bf.jpg
كثير من المعمرين في مختلف البلدان يشربونها يوميًا لأنها تمنحهم الطاقة، كما كتب موقع "إيت زيس نت زات". يشرح مؤلف المقال كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من القهوة.ستتمكن من الحصول على أقصى فوائد القهوة إذا شربتها سوداءالقهوة ليست مجرد مشروب يجعل الناس ينهضون من الفراش في الصباح. له العديد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك القدرة على التنشيط الفوري، وكذلك توفير الوقاية من العديد من الأمراض.هذا يجعل القهوة واحدة من أفضل المشروبات للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة.فوائد القهوة السوداءإذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فإنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وكذلك خطر الوفاة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك القهوة على محاربة الأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة.في حين أن فوائد القهوة لا يمكن إنكارها، فمن المهم أن تفكر بالضبط في كيفية شربها وما تضيفه إلى فنجان القهوة الصباحي.ضرر السكر في قهوتكإذا كنت تحب القهوة مع السكر والقشدة، فأنت لست وحدك. ومع ذلك، تظهر الأدلة البحثية أن تناول الكثير من السكر يؤثر سلبًا على صحتك. أي أن السكر يمكن أن يقلل الخصائص المفيدة للقهوة.أظهرت نتائج دراسة كبيرة شملت 430 ألف شخص، ونشرت في المجلة الدولية للسرطان، أن الاستهلاك المفرط للسكر المضاف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمريء.بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من السكر المضاف في النظام الغذائي مع مرور الوقت يسرع من عملية شيخوخة الخلايا، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل مع تقدم العمر.الاستنتاج الرئيسيإذا كنت تحب القهوة، فلا تتردد في شربها! إذا كنت تشرب القهوة السوداء، فسوف تجلب لك مع مرور الوقت الكثير من الفوائد. وهذا يعني أن القهوة هي إضافة رائعة لنمط حياة صحي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749034_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_741e67e34590a5a3b1c1e88c1837dba8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, القهوة
القهوة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة
تابعنا عبر
ليس سرا أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم.
كثير من المعمرين في مختلف البلدان يشربونها يوميًا لأنها تمنحهم الطاقة، كما كتب موقع "إيت زيس نت زات". يشرح مؤلف المقال كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من القهوة.
ستتمكن من الحصول على أقصى فوائد القهوة إذا شربتها سوداء
القهوة ليست مجرد مشروب يجعل الناس ينهضون من الفراش في الصباح. له العديد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك القدرة على التنشيط الفوري، وكذلك توفير الوقاية من العديد من الأمراض.
هذا يجعل القهوة واحدة من أفضل المشروبات للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة.
فوائد القهوة السوداء
إذا كنت تشرب القهوة بانتظام، فإنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وكذلك خطر الوفاة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك القهوة على محاربة الأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة.
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةJournal of Alzheimer Disease ، يرتبط استهلاك القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر لدى كبار السن. أظهرت دراسة أخرى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون.
في حين أن فوائد القهوة لا يمكن إنكارها، فمن المهم أن تفكر بالضبط في كيفية شربها وما تضيفه إلى فنجان القهوة الصباحي.
ضرر السكر في قهوتك
إذا كنت تحب القهوة مع السكر والقشدة، فأنت لست وحدك. ومع ذلك، تظهر الأدلة البحثية أن تناول الكثير من السكر يؤثر سلبًا على صحتك. أي أن السكر يمكن أن يقلل الخصائص المفيدة للقهوة.
أفادت دراسات متعددة أن تناول الكثير من السكر بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد بشكل أسرع والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
أظهرت نتائج دراسة كبيرة شملت 430 ألف شخص، ونشرت في المجلة الدولية للسرطان، أن الاستهلاك المفرط للسكر المضاف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمريء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من السكر المضاف في النظام الغذائي مع مرور الوقت يسرع من عملية شيخوخة الخلايا، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل مع تقدم العمر.
الاستنتاج الرئيسي
إذا كنت تحب القهوة، فلا تتردد في شربها! إذا كنت تشرب القهوة السوداء، فسوف تجلب لك مع مرور الوقت الكثير من الفوائد. وهذا يعني أن القهوة هي إضافة رائعة لنمط حياة صحي.