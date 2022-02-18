https://arabic.sputniknews.com/20220218/القوات-الأوكرانية-تواصل-إطلاق-النار-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-من-أسلحة-المدفعية-1058829366.html
القوات الأوكرانية تواصل إطلاق النار على جمهورية دونيتسك الشعبية بواسطة المدفعية
القوات الأوكرانية تواصل إطلاق النار على جمهورية دونيتسك الشعبية بواسطة المدفعية
قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 20 قذيفة بالمدفعية من عيار 120 ملم، و27 قذيفة من عيار 82 ملم على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:37+0000
2022-02-18T17:37+0000
2022-02-18T18:15+0000
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وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "تواصل القوات الأوكرانية القصف وتستمر بخرق نظام وقف إطلاق النار واتفاقات مينسك".ووجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.وقال بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تواصل إطلاق النار على جمهورية دونيتسك الشعبية بواسطة المدفعية
17:37 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 20 قذيفة بالمدفعية من عيار 120 ملم، و27 قذيفة من عيار 82 ملم على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "تواصل القوات الأوكرانية القصف وتستمر بخرق نظام وقف إطلاق النار واتفاقات مينسك".
ووجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.
وقال بوشيلين
في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.
وقال بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".