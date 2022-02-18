https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-الوضع-في-دونباس-مقلق-للغاية-1058797309.html

الكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية

الكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية

أشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".في وقت سابق، ذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.كما يُحظر نقل المعدات الهندسية إلى المواقع، واستخدام الطائرات المسيرة من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس.وبالإضافة إلى ذلك، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار؛ بحيث تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.وأعلنت موسكو، أكثر من مرة، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك (اتفاقات التسوية في دونباس)، وتطيل أمد المفاوضات الهادفة إلى حل النزاع.وأشارت وزارة الخارجية الروسية، بوقت سابق، إلى أن كييف أرسلت نصف عدد أفراد قواتها المسلحة إلى "دونباس".كما أعربت موسكو عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا، وزيادة عدد المستشارين والمدربين الغربيين في "دونباس".وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة الضاربة.

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