https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-طرد-نائب-السفير-الأمريكي-رد-على-استفزاز-1058800852.html
الكرملين: طرد نائب السفير الأمريكي "رد على استفزاز"
الكرملين: طرد نائب السفير الأمريكي "رد على استفزاز"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن "طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا بارت جورمان كان بمثابة إجراء انتقامي". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:59+0000
2022-02-18T11:59+0000
2022-02-18T11:59+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف: "لا يمكن أن يكون هذا إجراءً استفزازيا، بل هو رد على استفزاز".وأعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان.وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية(DCM) إلى روسيا بارت جورمان، وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/زاخاروفا-جهاز-المخابرات-الأمريكي-أثبت-فشله-1058795812.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: طرد نائب السفير الأمريكي "رد على استفزاز"
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن "طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا بارت جورمان كان بمثابة إجراء انتقامي".
وقال بيسكوف: "لا يمكن أن يكون هذا إجراءً استفزازيا، بل هو رد على استفزاز".
وأعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان.
وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية(DCM) إلى روسيا بارت جورمان، وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".
وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين
بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".