https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-يعتبر-أن-تدريبات-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-لا-ينبغي--أن-تسبب-القلق-لأحد-1058795264.html
الكرملين يعتبر أن تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية لا ينبغي أن تسبب القلق لأحد
الكرملين يعتبر أن تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية لا ينبغي أن تسبب القلق لأحد
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تجري بشكل منتظم ولا ينبغي أن تسبب أي قلق... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:24+0000
2022-02-18T10:24+0000
2022-02-18T10:24+0000
الكرملين
روسيا
سلاح روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هي عملية تدريب منتظمة بدقة، وتسبقها سلسلة كاملة من الإخطارات لمختلف البلدان من خلال قنوات مختلفة".وأضاف: "كل هذا منظم بوضوح، ولا أحد لديه أي أسئلة، أو مخاوف، لأن الجميع يتم إخطارهم مسبقًا".ورد بيسكوف على سؤال حول احتمال "زيادة التوتر" بسبب تدريبات القوات الروسية: "جميع التدريبات التي تجري على أراضي روسيا الاتحادية شفافة تماما".وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا تعمل على تصعيد التوترات".وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": إن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تصعيد التوترات".وأكد أن "مع الأسف، تصعيد التوتر يستمر بمثل هذه التصريحات".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الخميس، إن "روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هناك مؤشرات على ذلك".
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الكرملين, روسيا, سلاح روسيا
الكرملين يعتبر أن تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية لا ينبغي أن تسبب القلق لأحد
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تجري بشكل منتظم ولا ينبغي أن تسبب أي قلق لأي شخص".
وقال بيسكوف للصحفيين: "التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هي عملية تدريب منتظمة بدقة، وتسبقها سلسلة كاملة من الإخطارات لمختلف البلدان من خلال قنوات مختلفة".
وأضاف: "كل هذا منظم بوضوح، ولا أحد لديه أي أسئلة، أو مخاوف، لأن الجميع يتم إخطارهم مسبقًا".
ورد بيسكوف على سؤال حول احتمال "زيادة التوتر" بسبب تدريبات القوات الروسية: "جميع التدريبات التي تجري على أراضي روسيا الاتحادية شفافة تماما".
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا تعمل على تصعيد التوترات".
وقال بيسكوف
لوكالة "سبوتنيك": إن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تصعيد التوترات".
وأكد أن "مع الأسف، تصعيد التوتر يستمر بمثل هذه التصريحات".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الخميس، إن "روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هناك مؤشرات على ذلك".