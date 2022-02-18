https://arabic.sputniknews.com/20220218/اليابان-تسجل-رقما-غير-مسبوق-بعدد-الوفيات-بسبب-كوفيد-1058785870.html
اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"
اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"
سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد-19" في موجة من الوفيات تذكيها سلالة أوميكرون. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:07+0000
2022-02-18T06:07+0000
2022-02-18T06:08+0000
العالم
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ومنذ بداية فبراير/ شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.وأشارت تقديرات للأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا إلى أن عدد الوفيات بفعل موجة أوميكرون في الفترة بين يناير/ كانون الثاني و20 أبريل/ نيسان سيصل إلى 4339، وأن يكون أكثر من 70% من الضحايا في الثمانينات من العمر أو أكبر.لكنه قال إن هذا العدد يمكن أن يقل بتطور نشاط التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات، بحسب ما نقلت "رويترز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"
06:07 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد-19" في موجة من الوفيات تذكيها سلالة أوميكرون.
ومنذ بداية فبراير/ شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.
وذكرت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع أن زيادة الإصابات الناجمة عن سلالة أوميكرون شديدة العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية بالمستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن.
وأشارت تقديرات للأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا إلى أن عدد الوفيات بفعل موجة أوميكرون في الفترة بين يناير/ كانون الثاني و20 أبريل/ نيسان سيصل إلى 4339، وأن يكون أكثر من 70% من الضحايا في الثمانينات من العمر أو أكبر.
لكنه قال إن هذا العدد يمكن أن يقل بتطور نشاط التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات، بحسب ما نقلت "رويترز".