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اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"
اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"
سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد-19" في موجة من الوفيات تذكيها سلالة أوميكرون. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:07+0000
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ومنذ بداية فبراير/ شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.وأشارت تقديرات للأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا إلى أن عدد الوفيات بفعل موجة أوميكرون في الفترة بين يناير/ كانون الثاني و20 أبريل/ نيسان سيصل إلى 4339، وأن يكون أكثر من 70% من الضحايا في الثمانينات من العمر أو أكبر.لكنه قال إن هذا العدد يمكن أن يقل بتطور نشاط التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات، بحسب ما نقلت "رويترز".
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اليابان تسجل رقما غير مسبوق بعدد الوفيات بسبب "كوفيد"

06:07 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / Behrouz Mehri/Pool بدء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في اليابان، 17 فبراير 2021
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في اليابان، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Behrouz Mehri/Pool
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سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد-19" في موجة من الوفيات تذكيها سلالة أوميكرون.
ومنذ بداية فبراير/ شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.

وذكرت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع أن زيادة الإصابات الناجمة عن سلالة أوميكرون شديدة العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية بالمستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن.

وأشارت تقديرات للأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا إلى أن عدد الوفيات بفعل موجة أوميكرون في الفترة بين يناير/ كانون الثاني و20 أبريل/ نيسان سيصل إلى 4339، وأن يكون أكثر من 70% من الضحايا في الثمانينات من العمر أو أكبر.
لكنه قال إن هذا العدد يمكن أن يقل بتطور نشاط التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات، بحسب ما نقلت "رويترز".
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